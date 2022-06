Raquel Argandoña lo confirma: Se casará con Félix Ureta

¡Finalmente! Después de haberlo hace poco más de un año; las campanas de boda finalmente comienzan a sonar para Raquel Argandoña. Y es que al parecer, pronto «La Quintrala» subirá al altar con el ingeniero comercial Félix Ureta.

Según aseguran diferentes medios faranduleros, Argaondoña realizará un importante anuncio este viernes a las 22:00; todo en su programa de «Zona Latina», «Zona de Estrellas».

La noticia fue revelada hace tan solo minutos por las redes sociales oficiales del programa. En el Instagram del show farandulero, el equipo de producción escribió: «Raquel Argandoña habla sobre su futuro amoroso esta noche en Zona de Estrellas. Hoy, a las 22:00 horas, todos los detalles en tu programa favorito de espectáculos».

Mira el adelanto a continuación:

El esperado matrimonio de Félix Ureta

En este sentido, dentro de la publicación se puede ver el adelanto de lo que será el programa Zona de Estrellas donde Raquel confesó que se casa con su actual pareja. «Sí, me caso con Félix», confirmó la madre de Kel Calderón.

Recordemos que Félix y Raquel tienen una relación desde el año 2019. De hecho, hace algunos días, en el programa de espectáculos, la comunicadora contó cómo fue que nació su pololeo con el ingeniero comercial.

«Yo me demoré harto. Así de entablar una relación, dos meses. Fui difícil, no me regalé, le costó al hombre. Invitándome a salir y todo. Lo chequeé bien chequeado», aseguró Raquel Argandoña.

«Yo te diría que es el hombre que me llena cien por ciento, el que más me ha llenado 100 por ciento, es un hombre muy entretenido que me hace reír, que me ha acompañado en las malas y en las buenas», añadió, según reportó FM Dos.

Y tú, ¿cómo esperas que «La Quintrala» lleve a cabo su esperado matrimonio con su pololo de hace ya 4 años de relación?