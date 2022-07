¿Cómo decorar nuestro espacios sin gastar de más?

La decoración del hogar es capaz de transformar nuestros espacios y convertir a tu casa en ese lugar donde siempre soñaste vivir. Sin embargo, se suele pensar que tomar acciones al respecto resulta casi impagable, pero ¿es esto cierto?

No. La falta de dinero no es excusa para no ajustar la decoración de nuestros espacios, porque con algunos materiales y mucho entusiasmo también lo podemos lograr y acá, en RadioActiva, te entregamos algunas ideas que puedes llevar a cabo.

Algunas ideas que puedes seguir

Lograr un estilo personal en tu espacio sin gastar de más es posible con un poco de ingenio y recursos que tienes a la mano. El “hazlo tú mismo” nunca fue más real que ahora. ¿Listos? A decorar.

Construye tu propio velador

El velador resulta ser de gran funcionalidad en nuestro dormitorio, sin embargo, su precio suele ser elevado. Pero lo cierto es que solo necesitas atreverte a crear el tuyo con materiales que, incluso, puedes encontrar gratis, como los cajones de verdura, por ejemplo.

Haz tu propio respaldo de cama

Los respaldos le dan a la cama un toque elegante, la enmarcan y además dan la sensación de estar en un espacio más cálido y con estilo, sin embargo, suelen tener un precio elevado.

Busca el tutorial que más se ajuste al estilo de decoración que deseas. Puedes usar tablones de madera y colocarlos uno al lado del otro, jugar con las alturas de éstos o incluso puedes forrarlo con tela y elegir el diseño que más te gusta. Los límites no existen.

Decora con cinta para pegar o vinilos

Si lo tuyo no son las manualidades y buscas entregarle a tus espacios un toque original sin tener que apretar tu billetera, entonces puedes buscar vinilos de distintas formas y así pegarlos en tus paredes. Si no tienes ese dinero, entonces utiliza cinta para pegar y listo, ya tienes un espacio diferente en tu hogar.