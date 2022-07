Duelo de actores en el próximo capítulo de «Qué Dice Chile Prime»

El programa de concurso familiar «Qué dice Chile Prime», conducido por Martín Cárcamo, tendrá un nuevo capítulo esta noche a las 22.30 horas. Este nuevo episodio enfrentará a dos equipos de famosillos, que irán en la búsqueda de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En este episodio se enfrentarán equipos de actores versus actrices. El primero se llamará «Vengactores» y estará compuesto por Álvaro Gómez, Julio Jung, Felipe Contreras y Eyal Meyer. Mientras que el segundo se llamará «Bombactrices» y lo Lorena Bosch, María José Bello, Begoña Basauri, y la reciente flamante incorporación de Radio Activa, Carolina Paulsen.

Enfrentamiento de actores y actrices por una buena causa

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Corpaliv. Esta es una organización sin fines de lucro, sostenedora de una escuela especial gratuita; para niños en situación de discapacidad, sordoceguera y ceguera. Su objetivo es acoger, orientar y acompañar a padres con hijos bajo esa realidad.

«Me llamó la atención que no es tan difícil el juego, pero a veces me di cuenta de que no pienso como el resto de la gente. Lo pasé muy bien, fue muy entretenido, fue un placer y un agrado encontrarme con compañeros que además son mis amigos. Tenemos harta química, independiente de cómo seamos para el juego mismo”, señaló Álvaro Gómez sobre su participación en el programa.

Por su parte, Begoña Basauri también entregó sus impresiones tras compartir con sus colegas en Qué Dice Chile Prime. «Somos súper amigas, con la Lore desde la época universitaria, y con la Paulsen y la Pepa del trabajo. Por eso lo pasé muy bien, porque siempre es entretenido venir a jugar con las amigas, y tener la oportunidad de ayudar y pasándolo bien al mismo tiempo. Es un win-win para todos. Además, nos aplicamos para que nos fuera bien».