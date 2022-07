Flavia Medina deberá enfrentar a la justicia tras denunciar una negligencia dental

Flavia Medina remeció su cuenta de Instagram hace una semana, todo después de denunciar públicamente una compleja situación. A través de su red social, contó que una clínica dental llamada «Ola Apoquindo» la estafó.

«Quienes me conoces y me siguen, quizás se dieron cuenta de que hace tiempo que casi ni aparezco por las redes. Ya no puedo sonreír como antes», expresó la ex chica reality a través de la denuncia pública que está en su perfil de Instagram.

La también ex chica Playboy relató que sentía mucha vergüenza por contar su experiencia y también responsabilidad, debido a que ella en el pasado recomendó esa clínica dental. «Todo esto me llevo a una gran depresión, sumado a muchas cosas que me venían pasando a nivel personal», agregó.

Además, la ex Doble Tentación y ¿Volverías con tu ex?, declaró que le sacaron sus «brackets» y prácticamente la dejaron «a la vida» con su dentadura. «Por favor tengan cuidado, no se dejen estafar, es muy triste pasar por algo así, doloroso, da impotencia», remató detallando la humillación que habría pasado y etiquetando a la clínica que cerró su Instagram, y que ahora respondió.

La querella criminal contra Flavia Medina

Según informó ADN Radio, la clínica dental decidió llevar a la justicia a la ex chica reality. Así lo confirmaron desde el portal de soluciones jurídicas, Problemas.cl, al medio antes mencionado.

«Entre las acciones delictivas en las que habría incurrido Flavia Medina se encuentran las agresiones, las amenazas, la tergiversación de los hechos médicos y el matonaje comunicacional a través de redes sociales», advirtieron desde el estudio jurídico, comparando la situación con el caso de Gary Medel.

Igualmente, también mencionaron que hay pruebas donde la ex chica Playboy habría llegado a la clínica con un hombre identificado como Leo Opazo, amenazando a los presentes. «En el mismo registro se aprecia un intento de agresión por parte de Flavia Medina», expresaron en relación con las pruebas que afectarían a Flavia Medina tras su denuncia pública.