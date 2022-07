Francini Amaral deja la escoba con tremendo bikinazo

Uno de los grupos más recordados por el inconsciente colectivo chileno es sin duda Axe Bahía. Y es que la agrupación del breve, pero exitoso género del axe, pegó fuertísimo en las radios y los bloques juveniles del país a comienzos de los 2000.

Y ahora, una de sus miembros dejó la embarrada en redes sociales con una seguidilla de playeras fotos; en donde luce su espectacular cuerpo en toda la tropicalismo brasileño. Estamos hablando por supuesto de Francini Amaral; quien sigue sacando suspiros en sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Subiendo la temperatura en los fríos días de invierno

La integrante de Axé Bahía, se lució con un bikinazo que dejó a sus seguidores con la boca más que abierta. En las postales la podemos ver con un traje de baño de dos piezas bastante pequeño de color rosado. Además, la chiquilla posó con su estómago boca abajo, dejando toda su «bunda» a vista y paciencia de los aburridos del internet.

A pocas horas de la publicación, la brasileña se llenó de comentarios y «likes». La mayoría fueron solo elogios; “Me dejas loco”, “bellísima”, “hermosura de mujer”, “guapa” y “mi diosa hermosa”, fueron algunos de los comentarios según reportó La Cuarta. Mira las postales a continuación:

¿Por qué Jociney Balbosa no participó en el 20 aniversario de Axe Bahía?

La icónica banda del sonido brasileño de los 2000, Axé Bahía, realizó un show de celebración por sus 20 años de vida. En este Francini Amaral, Bruno Zaretti y Flaviana Seeling compartieron nostálgicos recuerdos con las personas que vieron sus infancias marcadas por la agrupación.

Sin embargo, una de las miembros estuvo ausente de la ocasión. Jociney Balbosa hizo falta en la presentación; y decidió confesar en un medio la razón de la por qué no participó en el evento.

«Desde 2014, dos años antes de lo que pasara con mi hermano; que ya no éramos parte del grupo, no porque lo quisiéramos. Tuvimos que empezar de 0 (…) y después ellos aseguraron que con mi hermano éramos irresponsables«, aseguró Balbosa, quien ahora vive en Estados Unidos.

«Ahí querían juntarse. Ya no estaban en televisión entonces querían aprovechar el momento. Yo dije que no. No me avisaron, no me dijeron nada. De hecho yo me enteré por los fans que me preguntaban por qué no estaba», añadió.

Finalmente, concluyó afirmando: «no siento nada, es como si fueran desconocidos. Ahora se juntaron, muy bien. Que les vaya súper bien, de verdad les deseo lo mejor. Mucho éxito en todo».