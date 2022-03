20 años de Axé Bahía: ¿Por qué Jociney Balbosa no participó del evento?

La icónica banda del sonido brasileño de los 2000, Axé Bahía, realizó un show de celebración por sus 20 años de vida. En este Francini Amaral, Bruno Zaretti y Flaviana Seeling compartieron nostálgicos recuerdos con las personas que vieron sus infancias marcadas por la agrupación.

Sin embargo, una de las miembros estuvo ausente de la ocasión. Jociney Balbosa hizo falta en la presentación; y decidió confesar en un medio la razón de la por qué no participó en el evento.

La razón de la porque Jociney no participó

«Desde 2014, dos años antes de lo que pasara con mi hermano; que ya no éramos parte del grupo, no porque lo quisiéramos. Tuvimos que empezar de 0 (…) y después ellos aseguraron que con mi hermano éramos irresponsables«, aseguró Balbosa, quien ahora vive en Estados Unidos.

«Ahí querían juntarse. Ya no estaban en televisión entonces querían aprovechar el momento. Yo dije que no. No me avisaron, no me dijeron nada. De hecho yo me enteré por los fans que me preguntaban por qué no estaba», añadió para Página 7.

Finalmente, concluyó afirmando: «no siento nada, es como si fueran desconocidos. Ahora se juntaron, muy bien. Que les vaya súper bien, de verdad les deseo lo mejor. Mucho éxito en todo».

Francini Amaral deja la escoba en redes con osadas fotos

Francini Amaral, ex Axé Bahía, subió unas postales que dejaron babeando a los aburridos a poco tiempo de que se acabe la temporada de bikinazos. Se trata de una refrescante sesión junto a una piscina que dejó locos a los cibernautas.

A través de su perfil de Instagram, donde amasa más de 650 mil seguidores; la bailarina compartió unas imágenes traje de baño, junto a una reflexión relacionada al décimo aniversario del terremoto del 27F.

Amaral comentó: «es muy heavy pensar que hace 12 años atrás estaba completamente en estado de shock por el terremoto. Teléfonos colapsados; el ruido de todo quebrándose; temblores cada 5 minutos; mi cachorra pegada a mi toda asustada y mi familia mega preocupada porque no lograban comunicarse conmigo.

Mira las fotos aquí.