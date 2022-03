Paulina Nin y las consecuencias del fraude millonario de su contador: «Quedé en la calle»

«De Tú a Tú» tuvo su tercer capítulo, donde la conversación fluyó otra vez de la mano del «rubio natural», Martín Cárcamo. Esta vez la invitada fue la recordada conductora de televisión y animadora del Festival de la Canción de Viña del Mar, Paulina Nin.

En esta ocasión, la conversación estuvo marcada por la relación que tuvo la conductora de televisión con el periodista Giancarlo Petaccia, y los cuestionamientos que hubo por la diferencia de edad (ocho años), entre 1999 y 2002.

Además, en la conversación abordó la muerte de su famosa perrita, «Cosita» y las burlas que recibió tras «el show mediático» que se formó en base al fallecimiento de la mascota.

También se refirió a otros temas, como su participación en el Festival de la Canción de Viña del Mar; la extraña propuesta de matrimonio de su primer esposo en una discoteca y la experiencia espiritual con su madre fallecida.

Asimismo, se refirió a otro tema que impactó fuerte en su vida como la estafa millonaria por parte de su contador.

La estafa que la dejó en la calle

«La condena a pagarme a mi eran $158 millones», inició Paulina Nin respecto a la estafa que sufrió por parte de su contador Luis Cajas, denominado como el «Contador de las estrellas». Todos sus fraudes superaban los $1200 millones.

La conductora de tevé afirmó que el hombre estuvo un año cumpliendo su condena en Colina 1 y que no vio ningún peso de la estafa.

«Me giró 300 boletas y me dejó con una tremenda deuda en la Tesorería General de la República. Y yo empecé del año 2014 a luchar por una ‘incobrabilidad’ (…) Me quitaron mi casa, me quitaron mis muebles, me quitaron todo», continuó la ex animadora del Festival de Viña respecto al remate de sus posesiones, que tuvo como resultado el remate de su casa por $153 millones.

«Quedé en la calle», concluyó Paulina Nin respecto al remate de su casa, donde perdió gran parte de sus pertenencias personales.