Laura Prieto saca suspiros con coqueta fotito en ropa interior

Como te hemos mencionado en otras ocasiones, Laura Prieto es más que popular en redes sociales, pues solo en Instagram ya cuenta con casi un millón de seguidores, los que siempre están más que atentos a todo el tipo de contenido que comparte.

Tal es como ocurrió durante las últimas horas, luego de que de que compartiera una coqueta postal en la que aparece posando con un conjunto de lencería negro desde el baño de su casa. La chiquilla acompañó el registro con la promoción de su marca de suplementos.

Al poco tiempo de subir la fotito, Laura Prieto recibió más de 40 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, que quedaron locos con lo regia que se ve, por lo que no dudaron en piropearla.

«Que belleza»; «se puede ser más linda Laura»; «bella siempre»; «Eres Preciosa»; «Porque nos hace esto Laurita»; «Ya devuélvete…»; «Mi amor platonico»; «Estás regia»; «Y yo enfermo del corazón»; «Tremenda belleza»; «Mi amor esas curvas» y «Guauuuu como para un día frio» es parte de lo que le escribieron.

Laura Prieto y el amor propio

La blonda se ha manifestado en el último tiempo respecto a su cambio físico que tuvo en los últimos meses y junto con ello, un claro mensaje «body positive». «Tu cuerpo es perfecto como sea va marcando tu historia. Yo el amo el mío, lo cuido y lo acepto. Es mi templo», expresó Laura Prieto hace un tiempo.

Igualmente, la ex Calle 7 señaló a modo de consejo «aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana, el cambio ocurre cuando cambias tus hábitos. Pequeñas acciones que vamos haciendo día a día; no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto, me lo doy… ¡no sentir culpa!», destacó la modelo en su red social.