Mujer asegura que «Dios le pidió» vender sus fotos por OnlyFans

Sin duda, una de las tendencias más grandes de los últimos tiempos es la de las chiquillas y chiquillos que se meten a OnlyFans. Y es que sin duda la plataforma ha dado que hablar entre los jovenes que consumen su contenido; o que suben contenido a esta.

Ahora, muy pocas personas asegurarían que Dios les pidió que se metieran al sitio. Pero eso fue lo que precisamente hizo una señora cristiana de 46 años; quien aseguró que el mismísimo pulento fue quien le dió permiso para subir sus fotos a la página.

Las «sagradas» fotitos de la señora

La historia de Nita Marie se viralizó en las redes por nombrar a Dios entre los motivos que tuvo para sumarse a Onlyfans. Sin embargo, la señora no ha estado excenta de críticas.

Todo, porque ha sido juzgada por otras personas que practican la misma religión. La mujer que se sumó a Onlyfans respondió a las críticas indicando que Dios le dijo que se sumara a la plataforma.

Actualmentemte, Nita Marie cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram; ganando más de 1.8 millones de dólares por años a través de la plataforma de Onlyfans.

Según reportó FMDos, Marie aseguró con respecto a su profesión que: «OnlyFans es una misión divina para motivar a mujeres y hombres a disfrutar de sus cuerpos y la sexualidad. Me han dicho que me dirige Satanás. Dios me ha dicho que es una herramienta para que dejemos de satanizar la sexualidad«.

