Nano Calderón denunció estafa y amenazas por Instagram: «Te mandaré a sacar la…»

Sin duda, una de las figuras más polémicas de la farándula es Nano Calderón. El hijo de Raquel Argandoña ha estado en el ojo de la palestra en múltiples ocasiones por violentas actitudas; en contra de incluso su propia familia.

Sin embargo, ahora el chiquillo volvió a marcar la pauta. Todo luego de que usara su perfil de Instagram para denunciar a un estafador; que ahora lo estaría amenazando.

Fue en sus historias que el hijo de Raquel Argandoña entregó los detalles, para advertir a sus más de un millón de seguidores y así no caigan en una trampa.

Una preocupante denuncia

A través de sus historias de Instagram, Nano Calderón compartió una seguidilla de capturas de pantalla; para advertir a su más de millón de seguidores que existen estafas de este tipo. Además, aprovechó de compartir una seguidilla de amenazas en su contra.

El hijo de «La Quintrala», comenzó relatando: «Tengan mucho cuidado con esta cuenta. Ha estafado a un montón de personas».

En esa misma línea, agregó: «Necesito que todos los que hayan sido perjudicados se pongan en contacto conmigo (…) Se cambia el nombre. Luego paga promo en Insta. Le pide fotos a artistas para mentir diciendo que trabaja con ellos y darles confianza a las víctimas».

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. Porque luego Nano Calderón compartió una seguidilla de imágenes que muestran como el estafador lo amenaza por haber revelado sus datos.

Según reportó FM Dos, una de las amenazas que le llegó fue: «Te lo juro por Dios que me las pagarás Nano Calderón, ahora no me hables más porque ya mis datos y mi cara ya la subiste».

Por otra parte, el hombre lo amenazó asegurando: «Ahora yo cobraré con tu cuenta y con tu persona en Santiago. Vas a ver para cuánta gente trabajo y gente que no juega».

Pero las amenazas no terminaron ahí, porque después le escribió a Nano Calderón que «te lo haré igual. Te crees malo y hablas de demanda, hu** per***. Publicaste mi foto, me importa una ra**. Te mandaré a sacar la ct**».

Además, el joven contó que una conocida le reveló que ella fue una de las víctimas: «¡Nano yo! ¡Estuve hablando con la Rebe recién! Este c** me cag* con 60.000».

Finalmente, Nano Calderón cerró asegurando: «en fin, cada vez son más los afectados. Probablemente, siga usando videos de personas y poniéndole su sello de recomendaciones. Por favor no caigan a futuro».