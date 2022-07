Paty Maldonado y su aparición en «Podemos Hablar»: «No se hablará de política»

Sin duda, una de las figuras más polémicas de la farándula chilena es Patricia Maldonado. Y es que la comentarista y ex-rostro de Mega suele dejar la embarrada con sus declaraciones; las que suele emitir a través de su programa de YouTube, «Las Indomables».

Sin embargo, ahora la Maldonado marcó la pauta adelantando su participación el popular programa de Chilevisión «Podemos Hablar». Según la información que entregó, la «Indomable» participó en un episodio pronto a emitir junto a Coca Mendoza; Manu González; la actriz María José Quiroz; y la comunicadora Savka Pollak.

Maldonado y su emoción por volver a las pantallas

En esa línea, según reportó La Cuarta, Maldonado afirmó a través de sus redes sociales: «Qué grupo mas simpático y entretenido, lo pasé el descueve en Podemos Hablar, de Chilevisión, y mi agradecimiento a todo el equipo que trabaja ahí, por su gentileza, respeto y cariño, mil gracias«.

«El viernes darán mi capítulo y yo me preocupé personalmente que no se hablara de política, porque yo soy muy apasionada«, adelantó Paty Maldonado; quien aseguró que «se acalora demasiado» cuando se toca ese tema.

«Sé muchas cosas, conozco la política de Chile y no me voy a quedar callada si alguien me dice algo, con el que puedo destrozar un programa. Yo dije, hagámosla en paz, en que la gente lo pase bien; y no que “estén todos nerviosos. Por eso les digo, que se van a entretener mucho«, agregó la polémica comentarista.

Recordemos que no hace mucho, Maldonado viene marcando la pauta por sus opiniones con respecto a la Nueva Constitución; y el plebsicito obligatorio de salida que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre. En este se decidirá el futuro de la actual Carta Magna de nuestro país, en un sufragio simple donde se deberá aceptar o rechazar el nuevo texto.