«¿Qué es facha?»: Yuri se llena de críticas luego de comentar sobre la Nueva Constitución

Uno de los programas de talento más vistos de la televisión chilena es sin duda The Voice Chile. Y es que el programa de talentos de Chilevisión cuenta con alta sintonía, y siempre está dando de qué hablar en redes sociales.

Sin embargo, últimamente una de las juezas del programa se ganó el odio de las redes sociales; luego de sumarse a la candente discusión relacionada con la Nueva Constitución. Estamos hablando de nada menos que la mismísima Yuri.

Todo ocurrió cuando un usuario de Twitter, llamado @lelelx sugirió: «Deberían suspender por una semanas todos esos shows televisivos tipo The Voice e informar masivamente a la ciudadanía sobre la nueva Constitución».

Y al parecer, esta sugerencia habría causado escozor en Yuri; porque de inmediato habría salido a redes sociales para responder a la sugerencia del cibernauta.

Yuri «rechaza»

La jurado de The Voice Chile, aseguró que no estaba de acuerdo con la idea; apoyando casi explícitamente a una de las opciones presentes en la papeleta del plebiscito de salida.

Fue así que Yuri respondió: «Pues ‘rechazo’ tu propuesta. ¿Qué haría yo? ¿Me devuelvo a México?». Su respuesta, y especialmente la palabra rechazo; fue lo que causó la ira de los tuiteros chilenos, quienes no se demoraron en contestar los dichos de la mexicana.

Una de las respuestas que al parecer molestó a Yuri, fue la de un usuario que comentó “Váyase a la chucha si quiere, esto es entre chilenos, el circo es para nosotros“. Y fue así que Yuri contestó con ironía. “Si el circo es de usted, ¿entonces es usted un payaso?“.

“No sé porqué no me sorprendería de que Yuri sea facha, pero como no es chilena ni radica en Chile, poco importa su opinión política“, afirmó otra usuaria en redes sociales, según reportó Radio ADN.

Frente a esta afirmación, la mexicana preguntó: “¿Que es un facha?“. La duda anterior de Yuri fue contestada por @diegoandfresvv, quien le explicó que le dicen así porque tiene una tendencia política de derecha. Finalmente, la integrante del jurado de The Voice Chile, concluyó: “Bueno, yo soy cantante y pertenezco a los escenarios… Zapatero a tus zapatos ¡y políticos al congreso!“.