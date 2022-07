¿Qué pasó con los futuros proyectos de Tonka Tomicic en televisión?

El ex matinal de Canal 13, Bienvenidos, se terminó en noviembre del año pasado. Desde aquel momento, Tonka Tomicic se encontraba sin proyectos personales en la casa televisiva tras el polémico caso «Relojes Vip» de su esposo, Parived.

La serie de especulaciones y rumores de su salida de Canal 13 se cortaron de raíz tras el inicio del más reciente programó en el que estuvo la animadora: el programa de talentos, Starstruck.

Este espacio finalizó su primera temporada recientemente, aunque no con muy buenos números en rating. Es por eso que se ha especulado mucho sobre el futuro de la ex reina del Festival de Viña del Mar, hasta ahora; la animadora aclaró todas las incógnitas sobre sus proyectos personales en Canal 13.

¿Qué ocurre con el presente y futuro profesional de Tonka Tomicic?

La animadora de Canal 13 habló con el sitio web de Alfombra Roja, donde se refirió puntos de su vida en la televisión: su recordado paso en el Festival de Viña del Mar, tanto como reina y animadora.

Ahí también conversó sobre arrepentimiento de trabajar en su primer proyecto de la casa televisiva, «El Hormiguero», y lo difícil que se le hace mostrarse participativa en las redes sociales. Específicamente en su cuenta de Instagram con un millón 300 mil seguidores.

También accedió a conversar sobre su presente personal y laboral: se encuentra realizando un diplomado y preparando un proyecto personal en YouTube de sexualidad. Sin embargo, en la pantalla chica no hay nada preparado para ella.

«No me preocupa. Es primera vez que me pasa, pero siento que por algo me está pasando y tengo la oportunidad de estudiar, de hacer este otro proyecto, de enfocarme en otras cosas, de estar en otra. De ver las comunicaciones desde otro punto, desde otra mirada», detalló Tonka Tomicic.

Asimismo, y para el medio antes mencionado, la animadora cerró el diálogo diciendo «siento que eso me va a nutrir, para cuando vuelva y espero volver, tener entonces un aporte distinto a lo que yo ya venía haciendo», concluyó.