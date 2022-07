¿Quiénes son la Bandada de YouTube? El comentado saludo de María Elisa Quinteros

Una de las situaciones que se tomó la pauta periodística la mañana del lunes 4 de julio fue, sin duda, la entrega de la Nueva Constitución a Gabriel Boric. Recordemos que el texto será votado para su implementación el próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de la ceremonia que marcó el fin de la Convención Constitucional; fueron las palabras que su ex-presidenta, María Elisa Quinteros.

«Un saludo muy afectuoso a las hermanas y hermanos del pueblo tribal afrodescendiente; y a la Bandada de YouTube». Y es que la última parte de la oración de cierre dejó a muchos rascándose la cabeza, ¿quién es la Bandada de YouTube?

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de preguntas hacia las palabras de Quinteros. “¿Qué es eso? Retrocedí para volver a escuchar y efectivamente lo dijo”, “La Bandada de YouTube. Ya partieron mal”, “¿Qué es eso de la bandada de YouTube? ¿Por qué eso escuché o no?” y “Era que no iban a hacer el ridículo con el evento de la Convención Constitucional”, fueron algunas de las preguntas, según reportó La Cuarta.

Respondiendo las preguntas de muchos, la Bandada de YouTube en cuestión son un grupo de personas que comentan videos relacionados con la Nueva Constitución en la plataforma de videos.

Según explicó la cuenta «@elchatconstitu»; «la Bandada de YouTube apoya difundiendo la CC, para que todos se enteren de que hacen al interior del órgano».

Por otra parte, en el Twitter oficial, explican que; «no somos un grupo organizado, sino una comunidad unida por interés común de apoyar y defender la Convención. Quienes no apoyan el trabajo de la convención, no son parte de la bandada«.

Aclaración

1.- No todos los participantes del chat de youtube son parte de la bandada

2.- No somos un grupo organizado, sino una comunidad unida por interés común de apoyar y defender la Convención

3.- Quienes no apoyan el trabajo de la convención, no son parte de la bandada

-B

