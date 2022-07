Raquel Argandoña sobre situación de Tonka: «La están desaprovechando»

Una de las figuras que más ausente ha estado de la pantalla es sin duda Tonka Tomicic. Recordemos que la animadora se alejó de las pantallas luego de que el infame caso «Relojes Vip» llegara a la palestra; involucrando a su marido Parived.

Una serie de especulaciones que vinculaba a Tomicic con el archivo policial provocaron su salida de Canal 13. Sin embargo, aun así el popular rostro de televisión volvió temporalmente para el poco recordado programa de talentos, Starstruck.

Sin embargo, recientemente, Tonka Tomicic salió a hablar con el sitio de Alfombra Roja; comentando su futuro laboral. En esa línea, la animadora aseguró: «No me preocupa. Es primera vez que me pasa, pero siento que por algo me está pasando y tengo la oportunidad de estudiar, de hacer este otro proyecto, de enfocarme en otras cosas, de estar en otra… de ver las comunicaciones desde otro punto, desde otra mirada».

Raquel Argandoña sale a defender a Tonka

La reciente conversación de Tonka fue ampliamente comentada en el espacio de farándula Zona de Estrellas. En este, la panelista y bestia negra de la farándula, Raquel Argandoña, entregó una poderosa reflexión sobre la situación de la animadora de Canal 13.

Y es que «La Quintrala» se mostró bastante molesta con que Tonka Tomicic no tuviera nuevos proyectos en Canal 13; lanzando opiniones sin filtros en contra de la casa televisiva.

«Yo no he hablado con Tonka hoy ni ayer… Personalmente, creo que Tonka nunca había estado en esta situación. Ella tiene contrato hasta fines de 2024, pero creo que Canal 13 la está desaprovechando. La pusieron de jurado y al programa no le fue bien«, partió comentando Raquel Argandoña, en referencia al programa Starstruck.

Finalmente, según reportó FM Dos, «La Quintrala» agregó que Tomicic podría animar el matinal Tu Día: «Cambiaría a las animadoras y pondría a Tonka, en el caso de no llevar a Priscilla Vargas».