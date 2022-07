«Si los tengo que pasar por encima, lo hago»: Naya Fácil revela cómo se libraría de una encerrona

Hace solo un par de días, Naya Fácil transportó a sus seguidores a una travesía en el «Facilón». Después de llevar por primera vez a su vehículo a un autolavado y a cargar bencina por primera vez.

Después de mostrar diversos momentos graciosos, como al llegar a una bomba de bencina e incluso bailando en un taco, también recibió críticas por no tener su licencia de conducir.

Sin embargo, las aventuras de la influencer en el facilón siguen su curso. En esta ocasión, Naya Fácil recibió un mensaje de una seguidora que se sube a su vehículo temerosa, debido a la posibilidad de alguna encerrona. Además, le preguntó a la influencer sobre cómo lo haría en esa situación y esta última, respondió sin filtro.

La reacción de Naya Fácil ante una encerrona

«Desde que comencé a salir en mi auto, esta es una de las preguntas que más me hacen. Me dicen: ‘Naya, tu andas así nomás, no tienes miedo, siempre publicas dónde andas’, y todo el tema», inció Naya Fácil a través de sus historias de Instagram.

De la misma forma, la chiquilla aclaró lo que más sabe hacer ella en ese tipo de casos. «Lo que más sé, es acelerar. Y si a mí, ni Dios lo quiera, me llegara a pasar algo así, que me lleguen a hacer algo, quién sea, yo acelero», añadió Naya Fácil aclaró que en ese momento no pensará nada, sin importar la integridad de su agresor ni el estado de su auto.

Asimismo, la influencer siguió contestando a la pregunta de su seguidora. «No voy a dejar que nadie me pase a llevar, porque a los locos hay que exterminarlos así. Más le vale a que ninguno se le ocurra, ni se me atraviese en el camino, porque a mí lo que me cuesta es frenar», advirtió Naya Fácil además de decirle a sus seguidoras que no tengan miedo.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la chiquilla recalcó que no le importa las consecuencias que sufra su auto. «Yo llego hasta 220 (kilometros por hora). Si los tengo que pasar (por) encima lo hago, ni ahí con los doméstico», complementó Naya Fácil.