«Te espero afuera»: Claudio Castellón habría amenazado a Sigrid Alegría

A lo largo de los últimos días, el reconocido actor Claudio Castellón se ha ganado el repudio del público. Todo luego de que quedara en el ojo del huracán; luego de que salieran graves acusaciones en su contra por comportamientos violentos.

Todo habría sido destapado por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales; en su ya clásico live farandulero. La periodista aseguró que la ex pareja del actor, Fran Masanes; publicó en sus redes sociales un sospecho mensaje que hizo que Gutiérrez descubriera que Castellón fue protagonista de episodios de violencia.

Los capítulos de violencia de Castellón

Gutiérrez explicó a través de su live: «Él tiene una ex pareja que, si bien no es mediática, es conocida porque es entrenadora, entrena a gente conocida, y es embajadora de varias marcas. Se llama Fran Masanes. Ella puso una fotografía en Instagram con un texto que me llamó la atención y cuando lo vi pensaba que hablaba de una ex pareja, y pensé que podía estar hablando de Claudio Castellón«.

Asimismo, según reportó La Cuarta, la periodista añadió: «La mujer en la que me estoy convirtiendo me costó personas, relaciones, espacios y cosas materiales. Esa luz y brillo que ven en mis ojos desapareció por mucho tiempo, permití que tomaran decisiones por mí, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen, violencia pasiva de la peor«.

Episodios con Sigrid Alegría

A raíz de esto, fue que Gutiérrez reveló otro episodio de violencia que Castellón protagonizó. Esta vez, con la reconocida actriz Sigrid Alegría. Todo luego de que la actriz entregara comentarios relacionados al término de Luz Valdivieso con Marcial Tagle.

«Cuando se conoció el romance de Luz Valdivieso con Claudio Castellón dice ‘qué lata que la Luz está saliendo con Claudio, salió de Marcial y pa’ meterse con Claudio’ y este comentario llegó a oídos de Castellón y un día se encontraron en el canal… llega Claudio, golpea el mesón de maquillaje y le dice ‘contigo quería hablar, dímelo en la cara’, garabatos, ‘qué te crei’, la empieza a insultar«, agregó.

«La Sigrid le dice ‘lo que yo dije te lo puedo decir en la cara también, yo no tengo una buena opinión tuya”, y ahí Castellón se volvió loco y le dice ‘y te voy a esperar afuera’… casi pa’ agarrarse a combos. Pasa esto y la Sigrid termina de grabar y una productora la estaba esperando afuera y le dice ‘sabes Sigrid, te voy a acompañar’ y ella dice no… la acompaña y efectivamente este tipo estaba esperándola en el estacionamiento», concluyó.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que el episodio no terminó en una golpiza; gracias a la ayuda de la productora. Un comportamiento preocupante por parte del actor.