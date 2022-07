Ya tiene fecha de término: One Piece terminará el 2025

Tres años. Eiichiro Oda quiere terminar One Piece en tres años. «Sé que he respondido tantas veces a esta pregunta que ya he perdido toda credibilidad», declaraba el autor en una entrevista con motivo del 25 aniversario del manga, «y quizás no debería decir esto en voz alta, porque luego nunca salen las cosas como uno quiere, pero actualmente mi objetivo es terminar en tres años».

En 2002, Oda habló de 20 años (hasta 2022). En 2014 estimó que One Piece duraría 10 años más (hasta 2024). Y en 2020 predijo que le faltaban unos 4 o 5 años (de nuevo, 2024 o 2025). La hoja de ruta parece clara, aunque nunca se sabe realmente ya que falta mucho por contar y los personajes no dejan de moverse y de crecer. «Todos somos navegantes», bromeaba Oda.

A propósito del final, el autor ha repetido una vez más que lo tiene clarísimo. Admite que algunos aspectos concretos del mismo han ido cambiando, pero insiste en que en su cabeza sabe perfectamente cómo dibujará el capítulo final de One Piece. Y ojo porque también deja claro que la serie terminará cuando se sepa qué es el One Piece.

Se trata de un detalle importante, pues muchas teorías apuntaban a que Luffy llegaría a Laught Tale y encontraría el One Piece antes de ese final. Estas elucubraciones, con millones de adeptos, se basaban en que allí se descubriría el gran misterio del Siglo Vacío y en que éste desencadenaría la batalla final contra la Marina. Sin embargo, de suceder, todo eso será antes.

«Las cosas se están calentado en Wano, pero si Luffy logra partir sano y salvo, los acontecimientos del resto del mundo se desarrollarán a gran velocidad. Una historia como nunca hayas leído. Dibujaré la mayor batalla de la historia de One Piece. Será emocionante. Hago semejante anuncio para que estes mentalmente preparados de que incluso una historia tan larga como esta se aproxima a su final. Después no es que quiera parar, es que la serie terminará porque la parte más emocionante de la aventura de Luffy, la pregunta de qué es el One Piece, tendrá su respuesta y conclusión. Pero de momento tomo tu tiempo para disfrutar del cierre de Wano. ¡Yo dibujaré con todas mis fuerzas!».

