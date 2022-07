Steffi Méndez se burla de la funa a Camila Recabarren: «Hizo el perrito muerto con el arriendo»

Diversas reacciones ha causado la denuncia pública a Camila Recabarren, después de que la ex Miss Chile no habría pagado un arriendo. Esta información fue publicado pro la misma mujer que habría sido afectada por la situación, de nombre Daniela López Ojeda.

«No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pago agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente», señaló la chilena radicada en Estados Unidos.

Incluso, la madre de la ex modelo nacional, Jacqueline Adaros, se refirió al tema en sus historias de Instagram. «Nuevamente, digo el karma existe. Como hace tanto daño y se hace daño a ella», expresó a través de su perfil.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que ahora fue el turno de una persona externa a la polémica. Este fue el caso de la influencer chilena, Steffi Méndez, quien realizó una transmisión en vivo junto a su hermano, Leo Méndez Jr, quienes se refirieron al tema en la red social.

La crítica sin filtro de Steffi Méndez

«¿Qué se puede esperar de una persona que se ha mandado otras cagás anteriores en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay hartas consecuencias po’ we…», inició Steffi Méndez.

De la misma forma, la influencer continuó señalando «mira, al final ella misma se disparó en el pie y se revela tal cual como ella es (…) Sabiendo que se encuentra en un país como Chile, como Chile es; le encanta el web… a esa mujer», agregó.

«¿Por qué la mala onda con ella?», dijo en tono burlesco la hija de DJ Méndez. Igualmente, siguió diciendo «yo no tengo ninguna mala onda, solo digo lo que opino y eso no es ser mala onda, eso es ser sincera», contestó Steffi Méndez de forma enfática.

Para finalizar, según el registro rescatado por el perfil de Instagram biitchpostingcl, la influencer se mofó de la polémica denunca pública a Camila Recabarren.

«(Se arrancó) Oh… hizo el perrito muerto con el arriendo. 3,2,1 ¡Corre!», remató entre risas antes de leer a una internauta, que recordó la «funa» que decía que la ex Miss Chile se drogaba. «Ahí yo no me voy a meter a opinar», cerró Steffi Méndez.