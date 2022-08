Antonella Ríos sube la temperatura con osada postal en lencería

Antonella Ríos sigue dejando peinados para atrás a sus miles de fanáticos en redes sociales. Pues a través de su cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores, la actriz de 48 años volvió a compartir una fotito de alto impacto que encantó a sus fanáticos.

Si ya fue hace solo un par de días, cuando la ex panelista de Me Late Prime dejando la grande con un registro con tonalidades sepia, en ropa interior y usando una polera mojada, ahora fue otra postal que dejó la patá.

En esta ocasión, fue una fotito donde Antonella Ríos se luce con un conjunto de lencería negro. La publicación solo en un par de horas se llenó de corazones, específicamente más de 23 mil me gusta. Además de los cientos de comentarios en los que predominan los piropos a la actriz.

A la foto llegó Titi Aguayo. La influencer y bloguera de vida saludable, escribió «Diosa 🔥». Mientras que la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos, también llegó a la publicación para dejar su reacción. «Guapísima 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», añadió la Leona quien marcó la pauta de la caja de comentarios del post.

«Te pasas👏»; «Que eres linda amiga …!!!»; «Fantásticamente fabulosa!🌟»; «Guapa 😍»; «Que mujer más hermosa 😍»; «Toda la noche amor ❤️🔥»; «Bella 😍»; «Divina 🔥»; «Cada vez más hermosa y bella, como no estar enamorado de ti 😍», escribieron algunos de los fanáticos de la ex panelista de Me Late Prime.

El cumpleaños de Antonella Ríos

«Doy por terminada mi semana de cumpleaños, pues es como la ‘maldición gitana’, se celebra el domingo y se sigue toda la semana», expresó a comienzos de agosto la chiquilla tras completar su vuelta al sol número 48.

Asimismo, la chiquilla continuó agradeciendo todo el cariño recibido durante la semana de su «cumple».

«Aún me llegan saludos y cómo soy tan regalona los sigo agradeciendo ♥️🎂Que sea un lindo miércoles. Ustedes también son fanáticos del cariño cumpleañero?», cerró la actriz quien se mantiene más vigente que nunca.