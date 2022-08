Así reaccionó Marcela Vacarezza a polémico acto por el apruebo en Valparaíso

Sin duda que la polémica de las últimas horas ha sido la actuación del grupo Las Indetectables durante el cierre de campaña del Apruebo en Valparaíso. Por lo mismo que Marcela Vacarezza no dudó en reaccionar a lo ocurrido.

Hay que recordar que esto se refiere a lo ocurrido en plaza Victoria, en medio del evento de índole familiar, el grupo realizó un acto de connotación sexual con la bandera chilena, que de inmediato fue repudiado desde todos los ámbitos de la política.

A las pocas horas, el registro comenzó a circular ampliamente a través de redes sociales, a pesar del llamado del Gobierno a dejar de viralizarlo. Es en este contexto que Marcela Vacarezza no dudó en reaccionar con un duro mensaje a través de su cuenta de Twitter.

«Reproduje lo sucedido en Valparaíso y me arrepentí. Es tan grotesco que no merece más divulgación. La campaña del apruebo me imagino que tiene mejores argumentos (?)» señaló la esposa de Rafael Araneda en la red social.

Al poco tiempo de compartir el mensaje, Marcela Vacarezza tenía cerca de 800 respuestas con opiniones de todo tipo. Incluso la comunicadora se tomó el tiempo de responder a algunos usuarios que no estaban de acuerdo con su postura.

Marcela Vacarezza y su encontrón con Natalia Valdebenito

Se debe mencionar que esta no es la primera vez que Marcela Vacarezza se ve envuelta en una disputa relacionada con la política. Pues solo unos días atrás vivió un duro encontrón con Natalia Valdebenito.

De acuerdo a lo consignado por FMDOS, todo comenzó tras la viralización de un video de la humorista en el que se le escucha decir: «Son ricos robándole a los pobres. No conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando, esta gente robando se hizo millonaria…».

Frente a lo que Vacarezza respondió: «Pucha, me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, pero ¿qué pasó?, ¿por qué tanto odio?. Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas ‘ladrones’. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos».