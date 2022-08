«Esa mujer no me agrada»: Steffi Méndez no se guarda nada sobre la ex pareja de su padre

Steffi Méndez hace un par de días encendió las redes, tras referirse a uno de los temas de aquel momento en la farándula: la funa a Camila Recabarren. La chiquilla hizo un live de Instagram con su hermano, Leo Méndez Jr., donde tiró la talla con la compleja situación de la ex Miss Chile.

Sin embargo, la chiquilla ahora reaparece en la palestra pública tras responder una consulta repetida entre sus seguidores: su relación con Marcela Duque, la ex pareja de DJ Méndez, quien actualmente se encuentra en una nueva relación.

Steffi Méndez y la ex pareja de su padre

La influencer recibió la incómoda consulta a través de una transmisión en vivo en Instagram. Y aunque desde un inicio no quiso pescar el tema, la chiquilla terminó respondiendo sin filtro.

«En nuestra vida, pasaron muchas cosas que tú no tienes ni idea, entonces estamos lejos de que yo o alguien de mi familia hayamos sido hipócritas», inició diciendo Steffi Méndez.

Asimismo, la también actriz continuó diciendo «el problema es que como la gente no sabe las realidades y se cree todo lo que ve, eso está mal, porque siempre hay una realidad, una verdad que se esconde atrás de eso», agregó según consignó Corazón.

De la misma forma, Steffi Méndez continuó señalando que ella no le debe una explicación a nadie. Además, de que ironizó con la situación, porque siempre le preguntan por Marcela Duque.

«Son cosas privadas, yo no me voy a sentar aquí en el live a contarles el daño que ella provocó como persona, yo no soy así. A mí, esa mujer no me agrada, pero no me sentaría ahora a decir todo, sorry, no me agrada ella y punto final», expresó la influencer de forma tajante.

Pero Steffi Méndez no se quedó ahí, ya que para cerrar el tema recordó la ocasión en la que le presentaron a Marcela Duque.

«Imagínate, 15 años y que te digan ‘esta es tu madrastra, ella fue la que interrumpió tu familia, gracias a ella tu mamá y tu papá ya no están juntos’. Imagínate cómo una pendeja de 15 años recibe esta información, creo que estoy lejos de ser hipócrita», cerró la chiquilla en su perfil.