Iván Cabrera habla de su relación con Gala Caldirola: «No pregunten más»

Muchos recordarán las polémicas por las cuales Iván «El Potro» Cabrera pasó a lo largo de este año. No sólo porque fue acusado de maltrato y violencia contra la mujer; sino porque terminó con Gala Caldirola. Y aún así, corrieron rumores de que se habría vuelto a juntar con ella.

Todo llegó de la mano de Cecilia Gutiérrez, a través de su famoso programa de Instagram «Qué te lo Digo». Sin embargo, recientemente, el bailarín salió a despejar cualquier rumor de un «revival» de su relación con la española.

Iván Cabrera desmiente los rumores

A través de la clásica dinámica de Instagram de «Preguntas y Respuestas», Iván Cabrera contestó las preguntas de muchos de sus seguidores. Primero le preguntaron sobre su situación sentimental, ante lo que el bailarín respondió enfático en las historias en su cuenta de Instagram.

«Esta es una pregunta que se repite bastante y, de hecho, hace un tiempo atrás aparecieron algunas cosas mías de que yo estaba con nueva pareja y no sé qué cosa», comenzó relatando Iván Cabrera, según reportó FMDos.

Asimismo, el ex-Yingo confesó que: «Le quiero decir a todo el mundo que estoy soltero, soltero 100 por ciento«.

Otra de las atrevidas preguntas que recibió a través de sus historias de Instagram fue: «Situación actual que prefieres: ¿relación seria o pasarla bien sin compromiso?».

Fue así, que Iván Cabrera confesó que: «Totalmente pasarla bien sin compromiso, no busco ningún tipo de relación, no quiero pololear. Fueron muchos años comprometido; trece años entre esposa, polola y otra polola. Ya no quiero más. Quiero estar tranquilo».

Otra de las consultas que recibió fue: «¿Te invitaron a participar a la nueva temporada de El Discípulo del Chef?».

De inmediato, el bailarín contesto: «No, no me invitaron, ya que la temática es justamente con los finalistas de los mejores programas de cocina. Y yo fui semifinalista. Pero, ¿se imaginan yo entrando a ese programa?».

Finalmente, la pregunta del oro la realizó un atrevido usuario, cuestionando: «¿Cuál es tu relación con Gala?»

«Una relación extraordinaria. O sea, voy todos los días a su casa a tomar una tacita de café, a lo más profesor Jirafales. Ya no pregunten más webadas«, cerró Iván Cabrera.