El descargo de Perla Ilich tras dos intentos de robo en tres días: «No hay límites en Santiago»

Perla Ilich se ha convertido en unos de los rostros públicos más queridos de la actualidad. Todo después de la emisión del docureality que llevaba su nombre, junto con el mensaje «tan real como tú».

Sin embargo, la ex Discípulo del Chef no ha pasado unas buenas jornadas en lo personal. Pues la influencer hace poco ocupó las historias de su Instagram para exponer una compleja situación personal: le intentaron robar en dos ocasiones en la última semana.

La compleja situación de Perla Ilich

«Esto es el colmo, ya no hay límites en Santiago», inició la ex chica reality mediante su perfil,

Asimismo, Perla Ilich de inmediato comenzó a detallar lo que le ocurrió hace tres días.

«… quisieron robarme la camioneta afuera del terminal pesquero y no solo eso, no sé si había otra intención porque el delincuente me insultaba con insultos de otro país queriendo entrar a la camioneta», añadió.

Igualmente, la influencer continuó señalando que gracias a Dios y a la rápida reacción de los que estaban presenciando la situación, pudo salvarse del robo.

«El rápido actuar de las personas que estaban en el taco, hicieron que no concretaran su robo», relató Perla Ilich.

Pero los malos momentos para la ex chica reality no terminaron, ya que durante el inicio de la última semana, volvieron a intentar a robarle.

«Nuevamente en moto quisieron robarme el celular, sin tenerlo en la mano. Hasta cuando, qué manera de vivir es esta. El susto que pasó mi hija no sé lo hoy a nadie. Qué clase se han tomado; ninguna, nada, solo prometen sin hacer nada», concluyó la gitana en sus historias de Instagram.

Estos intentos de robo marcan una nueva lamentable situación que vivió Perla Ilich, después de que una persona la insultó hace unos días por WhatsApp, por no enviarle un saludo.