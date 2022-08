«¿Puedo terminar?»: El duro cruce entre Max Cabezón y Daniela Castro en El Discípulo del Chef

Sin dudas, el primer capítulo de El Discípulo del Chef, dió bastante de qué hablar. Todo porque hubieron una seguidilla de polémicas. Recordemos que la gente no solo quedó descontenta por la salida de Faryd; sino también por un supuesto roce entre Nacho Román y Daniela Castro.

Aún así, las palabras que se dirigieron ambos no fueron suficientes como para asumir una mala onda. No así, fue el tenso cruce que vivieron la ganadora de la primera temporada de Masterchef Chile, y el segundo lugar de la segunda entrega, Max Cabezón.

Un duro cruce que no pasó desapercibido

Uno de los cruces que menos pasó desapercibido en el programa fue el de Cabezón con Castro. Todo, porque ambos finalistas de Masterchef se encontraban en el equipo de Ennio cuando tuvieron una interacción bastante particular.

Todo comenzó, cuando según reportó Página 7, Cabezón sugirió en torno a la réplica del menú del matrimonio Bolocco-Menem, que: «Chef, creo que para el fondo nos falta un elemento crocante, porque tenemos un guiso que podemos levantar con las mismas pancetas».

De inmediato, Daniela Castro le respondió a Max. “Puedes ponerle láminas de tocino”, aseguró. Esto no lo habría caído muy bien al cocinero ya que frenó en seco a su compeñera de equipo. Asegurando: «¿Puedo terminar? O los mismos porotos freírlos y tenemos un elemento crocante».

A esto, Castro respondió: «No estoy acostumbrada a que empecemos la competencia así. Tenemos que apoyarnos».

Faryd responde a sus seguidores

La salida de Faryd del show dejó a bastantes usuarios de las redes bastante frustrados. Es por lo mismo que el querido cocinero se dirigió a sus redes sociales a romper el silencio con respecto a su salida del programa.

Fue así que a través de sus historias, aclaró su eliminación y aprovechó de agradecer todo el cariño que ha recibido en redes sociales.

En este contexto, Faryd comenzó señalando: «Quiero darles las gracias a todos por el apoyo, el cariño que me entregaron por las redes. Pucha, fue un capítulo difícil, la verdad la verdad que no me esperaba haberme ido tan luego».

Asimismo, el chiquillo agregó que: «quedé para la escoba, como se podría decir. Estuve como una semana más o menos con depresión, ya pasó eso sí».

«Pero, obviamente, tienen que acordarse de que los caminos tienen tropiezos y son cosas que pasan, eso te fortalece. Obviamente no lo voy a dejar ahí, algún día voy a tener mi restaurante, vamos a pelear por eso» agregó Faryd.