Karen Bejarano detalla lo que fue la filtración de sus fotos íntimas: «Fue de verdad muy desagradable y angustiante»

Karen Bejarano se encuentra en un excelente momento profesional. Hace solo un par de semanas se quedó con el galardón de ganadora de la tercera temporada de El Discípulo del Chef. Incluso, ahora entró a la cuarta edición del programa de Chilevisión como una de las destacadas participantes, tras su estreno durante el pasado domingo 7 de agosto.

Sin embargo, la cantante también apareció en las pantallas de la casa televisiva solo dos días antes. Aunque en esta ocasión, durante un nuevo episodio del programa de Jean Philippe Cretton, Podemos Hablar. Allí, uno de los temas que marcaron la pauta, fue cuando hackearon su teléfono y filtraron fotos íntimas de ella.

Esto ya había sido recordado recientemente en el mismo canal, pero de la mano de la pareja de Karen Bejarano, Juan Pedrero Verdier. «Primero me morí, lloré, vomité sangre, me arrastré por el piso, me quise matar, busqué donde conseguir un arma para ir a matar a esa persona. Y después decidí no hacerlo y volver a construir una vida linda», relató el uruguayo en uno de los últimos capítulos de La Divina Comida.

Karen Bejarano recuerda el terrible episodio de su vida

En el espacio de tevé, la actual participante de «El Discípulo del Chef», se refirió a como fue enfrentar esa situación. «Parte de mi terapia fue entender que yo no era la culpable», detalló la ex Mekano según consignó Corazón.

De la misma forma, contó que mucho tiempo sintió culpa por tener intimidad con Juan Pedro, además de la impotencia que sintió durante la extorsión, no por lo económico sino que por lo familiar. «No se lo doy a nadie, porque es la situación, por lejos, más angustiante que he tenido que enfrentar en mi vida», agregó Karen Bejarano.

Igualmente, también recordó la frustración de su pareja, quien quería pagar el dinero que le estaban pidiendo, pero que desde Policía de Investigaciones (PDI) no lo dejaron. Además, aseguró que Juan Pedro no durmió en cuatro días, mientras buscaba los registros en internet y pedía a los sitios en la web que bajaran la noticia.

«Él se trastornó con la situación. Nos tuvimos que ir del país porque acá tenía 24/7 personas en la puerta de mi casa esperando a ver qué decía yo, en la calle me gritaban cosas, fue de verdad muy desagradable y muy angustiante», reveló Karen Bejarano sobre la traumática situación.