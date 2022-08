María Luisa Godoy tras saber que su quinto hijo tiene Síndrome de Down: «Nunca lo vi como algo negativo»

María Luisa Godoy fue la más reciente invitada al espacio de conversación de Canal 13, «De Tú a Tú». El capítulo del programa conducido por Martín Cárcamo, se llevó a cabo en la casa de la periodista.

El episodio estuvo marcado por distintos temas de la vida de la actual animadora del Festival de Viña. Tales como la separación de sus padres, el «gran fracaso» de su primer matrimonio, los años que vivió con su papá y el inminente nacimiento de su quinto hijo.

El diagnóstico de su quinto hijo

Durante el programa, el «rubio natural» tocó el tema de su bebé que viene en camino y que lleva ocho meses de gestación. «Lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente», comenzó diciendo María Luisa Godoy.

También explicó que este embarazo «distinto» partió cuando, para su ecografía, el doctor le pidió que se hiciera un examen genético debido a su edad. En un comienzo, ella se resistió, pero finalmente accedió a hacérselo.

Una semana después su ginecólogo la citó a su consulta y le entregó los resultados. «Me dijo que venía con un problema de cromosomas (…) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down», contó la animadora.

A María Luisa e Ignacio (Rivadeneira) la noticia los llenó de angustia. No por el diagnóstico en sí, sino por la posibilidad de que tuviera alguna de las enfermedades asociadas habitualmente a él, como problemas al corazón.

«Con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas», relató la animadora del Festival de Viña.

Asimismo, la periodista continuó diciendo «empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa», señaló.

«Nunca lo vi como algo negativo (el diagnóstico). Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría», complementó María Luisa Godoy.

¿Cómo recibieron la noticia sus retoñas?

Posteriormente, María Luisa Godoy contó que llegó el momento de contarle a sus hijas la noticia. Para ello María Luisa e Ignacio aprovecharon la celebración de sus 10 años de matrimonio. Para sorpresa de la animadora, las niñas se pusieron a llorar.

«Yo nunca me imaginé, pero ellas también tienen que vivir un duelo. Porque los papás en general nos imaginamos un hijo y siempre dicen que hay que vivir un duelo del que imaginaste con el que es. Y los hermanos también. Yo pensé que no iba a ser tema, porque tienen un primo con síndrome de Down, así que pensé que iba a ser demasiado fácil», reveló María Luisa Godoy sobre la inesperada recepción de sus retoñas.

Por otro lado, lo primero que le preguntaron sus hijas fue si su hermano iba a tener que pasar hospitalizado todo el tiempo. Además, una de ellas mencionó que nunca iba a poder ser papá. Igualmente, otra de sus hijas le preguntó: «Mamá, si tú pudieras elegir, ¿le sacarías el síndrome de Down?».

«Yo le dije que no, en ningún caso, porque no les cambiaría nada a ninguno de ustedes, a todos los amamos como son. Ahí después lo asumieron, lo digirieron, y hoy lo único que quieren es estar con él, cuidarlo, jugar con él”, señaló la periodista.

Con su esposo también tuvieron muchas conversaciones sobre lo que les iba a tocar vivir.

«Conversamos y dijimos que va a ser un tremendo aporte como cada uno de nuestros hijos, un aprendizaje para todos, un golpe de realidad en un mundo de mucho individualismo, que siempre nos va a aterrizar como familia, y eso es muy bonito sentirlo también», detalló María Luisa Godoy lo que significó el diagnóstico de su retoño para su familia.