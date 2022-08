Muere Olivia Newton-John: La estrella de «Grease» tenía 73 años

La popular actriz de Hollywood y protagonista del aclamado musical «Grease: Brillantina», Olivia Newton-John falleció a los 73 años.

Las noticias fueron confirmadas por su ahora viudo, John Easterling. El hombre aseguró que murió pacíficamente en su rancho ubicado al Sur de California.

Recordemos que lamentablemente Olivia venía combatiendo contra el cáncer de mamas por más de 30 años. Sin embargo, su representante aseguró que la enfermedad no fue la causa de su muerte. Sin embargo, una fuente cercana al sitio TMZ, aseguró que Olivia «perdió la batalla contra la metástasis«.

Una exitosa carrera musical y actoral

Olivia Newton-John alcanzó la fama en 1971 con canciones como «If Not For You» y en 1973 con «Let Me Be There». Todo luego de su canción más exitosa «Have You Never Been Mellow».

Sin embargo, la actriz alcanzó el éxito internacional en 1978 actuando como la coprotagonista de la película «Grease», junto a John Travolta. Su rol como Sandy fue icónico, con canciones que quedaron en el inconsciente colectivo como «You’re the One that I Want,» «Summer Nights,» and «Hopelessly Devoted to You».

En el comunicado oficial que anunció la muerte de la actriz, sus cercanos aseguraron que Olivia Newton-John: «falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos«.

Asimismo, agregaron: «Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org)».

Finalmente, el comunicado cerró afirmando: «a la actriz le sobreviven su esposo John Easterling, su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John; su hermano Toby Newton-John; sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall, y Pierz Newton- John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall».