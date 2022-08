Vuelve el bromas: Confirman fecha de estreno de Joker 2 con Lady Gaga

La esperada secuela del oscuro spin-off de Batman de 2019, Joker, finalmente tiene una fecha de estreno. La parte dos de la exitosa cinta protagonizada por Joaquin Phoenix se llamara Joker: Folie à Deux, anunció que llegará en un par de años y que contará con la participación de una popular cantante pop.

En horas de la noche, el sitio farandulero norteamericano Deadline, reveló las noticias. Fue así que revelaron la cinta que volverá a ver a Joaquin Phoenix haciendo de «El Guasón» se estrenará el 4 de Octubre del 2024. De hecho, la cienta saldrá justo 5 años después del estreno de la primera entrega, que llegó a las carteleras en la misma fecha pero en 2019.

Todo, para tratar de replicar el éxito de la primera entrega de la franquicia; la cual se transformó en la película para mayores de 18 años que más dinero recaudó. Recordemos, que Joker (2019) generó una ganancia de mil millones de dólares en todo el mundo.

Lady Gaga es la coprotagonista

Otra de las noticias que se confirmaron a lo largo de la mañana de hoy, es que Joker 2 será coprotagonizada por Lady Gaga. Por otra parte, aún no se confirma el rumor más grande relacionado con la cinta: que será un musical. Por otra parte, no se sabe si Gaga interpretará a Harley Quinn o a otro personaje.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Asimismo, según reportó NME, se confirmó que Joker 2, la película no compartirá líneas argumentativas con el Universo Expandido de DC (DCEU); a diferencia de Black Adam, Shazam! Fury Of The Gods, Aquaman And The Lost Kingdom y The Flash.

La noticia de la fecha de estreno de Joker: Folie à Deux se produce en medio de la controversia del DCEU: a principios de esta semana, se anunció que la próxima película de Batgirl se retiraría del calendario de estrenos de Warner Bros, a pesar de estar en las etapas finales de postproducción y con un costo estimado de $ 90 millones (£ 74 millones) para producir. Los directores de la película, Adil El Arbi y Bilall Fallah, han compartido desde entonces que están “tristes y conmocionados” por la decisión.