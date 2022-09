Betsy Camino celebra sus 30 primaveras con coquetas postales

Betsy Camino sigue más vigente que nunca a través de sus redes sociales. Pues aparte de aparecer en MasterChef Celebrity y en una de las temporadas de Aquí se Baila, la chiquilla suele dejar la grande en su cuenta de Instagram con más de 280 mil seguidores.

Tal fue la ocasión hace poquito, donde la Reina de Viña del Mar 2018 dejó la patá con un video «a todo cachete», al ritmo de «Gatúbela» de Karol G y Maldy.

«En días ya es mi cumple 14/09 !! Y lo celebro con ustedes ♥️🎉», señaló Betsy Camino en esa ocasión, un par de jornadas antes de que se llegara el momento de celebrar una nueva vuelta al sol.

Y así ocurrió, porque la cubana está de cumpleaños este miércoles 14 de septiembre. Esta fecha fue confirmada por la misma chiquilla, quien compartió dos nuevas sensuales postales en su perfil. Esto con el objetivo de agradecer todo el cariño de sus fanáticos.

Las 30 primaveras de Betsy Camino

«Hoy es mi cumple 🥳!!!! 30 años!!! Hoy agradecer la vida linda q tengo, mi familia, mi trabajo, mis amigos q son lo más importante para mí!!», comenzó diciendo Betsy Camino en una de sus más recientes publicaciones.

Del mismo modo, la cubana continuó con más palabras de agradecimiento por cumplir un año más de vida.

«Gracias a dios a dios y a mis santos por otro año más de vida … y siempre siempre siempre GRACIAS CHILE 🇨🇱GRACIAS a ustedes q siempre están apoyándome en todo lo q hago !!! Los quiero mucho!!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️», expresó Betsy Camino en las postales que acumularon más de 9 mil corazones en solo un par de horas y mucho saludos de cumpleaños.

Entre las buenas reacciones, se encuentra nada más ni nada menos que Vale Roth, quien no fue menos y le dejó su saludito para la ex Aquí se Baila. «Feliz cumpleaños hermosa❤️❤️», manifestó la ex gimnasta entre los cientos de comentarios.