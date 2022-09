Cristián de la Fuente rompe el silencio sobre infidelidad: «Fue un error de borracho»

«Cometí un error». Fue así que Cristián de la Fuente se refirió a la polémica más grande de la semana. Todo, relacionado a un video que demuestra la infidelidad del actor a su esposa, Angélica Castro.

En el registro, se le ve bastante apasionado con una misteriosa mujer, cuya identidad aún se desconoce. Ahora el actor contó su verdad y reconoció los hechos.

Ahora, Cristián de la Fuente salió a romper el silencio. Todo a través, del programa En Casa del mismísimo Telemundo, canal responsable de compartir el video de su infidelidad.

De esa forma, partió diciendo: “Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, afirmó Cristián de la Fuente. Lo que confirma que fue una infidelidad en efecto.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, finalizó el actor nacional, según reportó Radio ADN.

El enigmático mensaje de Angélica Castro

Y si bien Castro se refirió a la polémica, al parecer la esposa de Cristián de la Fuente subió un enigmático mensaje en medio de la turbulenta polémica. Todo, luego de que la pareja se dejara de seguir en Instagram.

Y, tras el unfollow, también repararon en un llamativo video de Instagram que la modelo había compartido solo horas antes de que se conocieran las imágenes.