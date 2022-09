Gissella Gallardo se confiesa sobre su relación con Mauricio Pinilla: «Somos demasiado distintos»

En abril pasado Mauricio Pinilla dio a conocer por medio de una story en Instagram que con Gissella Gallardo habían decido poner fin a su relación de más de 18 años. Esto en medio de una serie de rumores que apuntaban al quiebre.

Desde ese momento que la ex pareja se ha visto envuelta en una serie de polémicas, a partir de las filtraciones sobre cómo era la relación que mantenían, además de especulaciones sobre los motivos que los llevaron a terminar con su matrimonio.

Pero esto no es todo, sino que el propio Pinilla estuvo en el centro de la noticia, tras la viralización de unos registros junto a la escort Natthy Chilena. Mientras que unos días atrás, la propia Gissella Gallardo afirmó que su ex está en una relación con Gala Caldirola.

Gissella Gallardo sobre su matrimonio

Es en este contexto que la influencer recientemente se mandó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde habló de todo con sus seguidores. Siendo sin duda el foco de las dudas su relación con el actual rostro de TVN.

«¿Volverías o ya es capítulo cerrado tu matrimonio?» es una de las primeras preguntas que recibió Gissella Gallardo, quien no tuvo filtro para responder.

«Completamente cerrado, nosotros tomamos rumbos muy distintos, en todos, sería imposible reconstruir una vida juntos. ¡Somos demasiado distintos!» aseguró.

Aunque la cosa no se quedó ahí, ya que otra de las preguntas que recibió Gissella Gallardo decía lo siguiente: «¿Cuál fue el motivo de tu separación? ¿Por qué dicen que tu le fuiste infiel a Pinilla?».

Frente a lo que la influencer respondió: «Jamás en 18 años le fui infiel, soy lo suficientemente correcta y sincera para hacerme de las cosas que hago. Pero no puedo hacerme cargo de las cosas que se inventan o de lo que no he hecho».

Por otro lado, Gissella Gallardo aseguró que todavía mantiene una muy buena relación con la mamá y las hermanas de Mauricio Pinilla, mientras que con su padre no ha tenido mucho rato.

Finalmente, un usuario le consultó sobre las recientes polémicas protagonizadas por su expareja y si acaso le ha contado a sus hijos lo que ocurre con su papá. «No se puede tapar el sol con un dedo» señaló.