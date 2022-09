«Una diosa»: Betsy Camino deslumbra con fotitos en bikini

En las últimas semanas te contamos que Betsy Camino se ha lucido en su cuenta de Instagram, compartiendo osados registros con sus más de 280 mil seguidores, los que no dudan en dejarle coquetos mensajes sobre lo regia que se ve.

También hay que recordar que la cubana tiene un perfil en el sitio Unlok, un portal de suscripción de pago, donde se publica contenido para adultos. Por los mismo que aprovecha de promocionarlo en la red social, con destapadas fotitos.

Así es como recientemente Betsy Camino dejó a varios sin palabras, luego de compartir unas picaronas fotitos en las que se luce posando en bikini, mientras recibe la nueva época de calor, disfrutando de una lujosa piscina.

«Bienvenida Primavera!!!! 🌻Biquini y esta piscina calentita de @courtyardstgo es mi plan para este finde … y ustedes?? Los quiero 😍 y los leooo» escribió la ex reina del Festival de Viña para acompañar las postales, donde deja a la vista sus mejores atributos.

Poquito tiempo después de subir la publicación, Betsy Camino recibió más de 18 mil me gusta y decenas de mensajes de su público, quienes no dudaron en escribirle sobre lo sensual que se ve y pedirle que no deje de compartir contenido de este estilo.

«Uff!! Que bella mamá»; «Morenazaaa, bellaaa»; «Hermosa»; «Tremenda»; «Este bom bommmmm me deja mal»; «Te ves preciosa»; «Linda y sexy toda muñeca»; «Sabrosona y bella»; «Impactante»; «Estupenda»; «Un panorama contigo sería un sueño» y «Una diosa» es parte de lo que le escribieron.

El cumpleaños de Betsy Camino

«Hoy es mi cumple 🥳!!!! 30 años!!! Hoy agradecer la vida linda q tengo, mi familia, mi trabajo, mis amigos q son lo más importante para mí !!!», escribió la cubana en una de sus recientes postales, donde celebró sus 30 primaveras.

Del mismo modo, la ex Aquí se Baila procedió a agradecer a todos sus seguidores y a todo nuestro país.

«Gracias a dios a dios y a mis santos por otro año más de vida… y siempre siempre siempre GRACIAS CHILE 🇨🇱GRACIAS a ustedes q siempre están apoyándome en todo lo q hago!!! Los quiero mucho!!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️», expresó la chiquilla en su perfil de Instagram.