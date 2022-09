Natthy Chilena y el supuesto mensaje a Mauricio Pinilla: «Ahora dice que no sabía que era escort»

Hace unas semanas, la creadora de contenido para adultos, Natthy Chilena remeció la farándula, tras compartir un video con Mauricio Pinilla. Pero el tema no quedó ahí, ya que después de diversas situaciones, la chiquilla volvió a referirse al tema.

La ex escort compartió en una de sus cuentas de Instagram privadas, un registro donde se ve a «Pinigol» sentado, con los ojos cerrados y de brazos cruzados. «Un domicilio piola» y «con mijito rico», expresó Natthy Chilena.

Además, cabe señalar que la creadora de contenido subido de tono, conversó con Duplos y dejó en claro que no había pasado. Incluso, y que lo conocía hace tiempo.

Por su parte, Mauricio Pinilla fue contactado hace un par de semanas por Me Late, pero el exfutbolista no dio muchos detalles al programa farandulero de TV+.

«No me voy a referir a esa ridiculez, compadre, para armar más polémica. No es de mala onda, pero prefiero no hablar de mis cosas personales, independiente del tema», señaló Luis Sandoval sobre el contacto realizado por WhastApp.

¿Qué dijo ahora Natthy Chilena?

«Hoy me voy a dormir con la alegría de quien ha hecho las cosas bien y con las conciencia tranquila para tener lindos sueños», fue el mensaje del rostro de TVN, durante el momento de la polémica.

Asimismo, Natthy Chilena realizó un nuevo descargo en sus redes sociales, que habría sido en contra de Mauricio Pinilla.

«Le voy a contestar a este we… Ya estoy aburrida. Ahora dice que no sabía que era escort, que no sabía quién era yo, o sea hace tres años que no sabías quién era yo. Me conociste como Natthy», señaló la chiquilla en el enigmático.

Del mismo modo, la ex escort manifestó: «Pero bueno chiquillos, quiero dejar claro que me conocía desde mucho antes», remató en sus historias de Instagram.