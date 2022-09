Ignacia Michelson y Marcianeke encienden las redes con coqueta foto

Ignacia Michelson y Marcianeke han sido pauta obligada del mundillo del espectáculo durante las últimas semanas. Pues la chiquilla y el artista urbano han dado que hablar con cada reacción en redes sociales.

Así mismo ocurrió recientemente, después de compartir una postal dándose nada más ni nada menos que un piquito. Esto quedó demostrado mediante uno de los registro de una reciente sesión de fotos, que forma parte de un proyecto musical que saldrá pronto y que ambos protagonizan.

El nuevo tema de Marcianeke junto a Ignacia Michelson

«Apenas se va lo quiero volver a ver ❤️Se viene nuestra película 🍿», señaló Ignacia Michelson el pasado 27 de agosto, tras compartir la primera fotito oficial juntos.

Pero la cosa no quedó ahí, pues hace solamente un día, Marcianeke compartió más postales junto con una nueva noticia: el lanzamiento del proyecto que vienen adelantando hace días.

Asimismo, un par de horas más tarde, se subió una nueva publicación colaborativa entre ambos, aunque esta vez más romántica todavía. Pues la chica Playboy compartió una foto, dándole un beso al artista urbano. En la postal, se puede observar a la modelo tomando por la mandíbula al intérprete de «Dímelo Ma».

«Tú sabes cuanto te quiero ❤️Ya quiero que salga este Temón. Ustedes lo esperan?@marcianekeoficial», expresó Ignacia Michelson a través de Instagram. Palabras que no pasaron desapercibidas, entre los fanáticos ni en Marcianeke, quien respondió de inmediato.

«🙌❤️❤️❤️ mientras nosotros sepamos k pasa lo demás k importe un piko jejeje ya falta poco pa ke salgamos ❤️❤️❤️», comentó el artista urbano en la publicación que sumó más de 215 mil corazones y más de mil reacciones de los fanáticos de esta relación.

«a mi no me gusta A MI ME ENCANTA !!!!!!»; «Amoooo😍😍🔥»; «Ese tatuaje eres tú 😍😍😍»; «Yo kero que tú me BEEEEESI LA BOCA 👄 (8) 👽💖👸🏻»; «La pareja que nadie esperaba, pero se necesitaba ksksksk», escribieron algunos de los seguidores de la pareja, quienes anunciaron la fecha del tema «Ella Me Llama» para el próximo 22 de septiembre.