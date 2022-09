¿No hay cifra millonaria? Marité Matus responde con todo al cahuín sobre aporte de Arturo Vidal

Marité Matus hace poco estuvo en el ojo de la farándula, después de que Sergio Rojas y Paula Escobar revelaran una supuesta cifra millonaria que le entregaría Arturo Vidal mensualmente. Sin embargo, esta información sería falsa, según la reciente aclaración de la misma influencer.

«¿Ustedes saben cuánta plata le pasaría Arturo Vidal a Marité Matus? ¿Estás listo? 50 millones de pesos mensuales», señalaron los periodistas antes mencionado, en el programa online llamado «Qué te lo Digo».

La potente aclaración de Marité Matus

«FAKE. Sé que no tendría por qué hacerlo pero si hablan de mí, yo también hablo (escribo)», comenzó diciendo la influencer en sus historias de Instagram.

Del mismo modo, Marité Matus continuó defendiéndose. «Estos periodistas que hacen estas afirmaciones, sin preguntar, sin ni siquiera tener el detalle de ‘investigar’, sino que solo afirmar, así porque sí», complementó la chiquilla en su perfil.

Para finalizar su aclaración, la madre de tres retoños señaló: «Porque se creen dueños de la verdad, porque les llegó el ‘rumor’, ¿se sienten bien con lo que hacen? No sé, creo que llegaron tarde a la repartición de ‘ética’», remató Marité Matus.

El cahuín no se quedó ahí

Todo escaló a una discusión en redes, por parte de una replica de la misma Paula Escobar, que al igual que con otras famosillas, no dudó en responder a través de su red social (publicación que después eliminó).

«Bueno… algunas cosas para decir a propósito del desmentido de la exesposa de A. Vidal y el cuestionamiento ‘ético», comenzó expresando la periodista de espectáculos.

Igualmente, Paula Escobar también dijo: «son temas de consumo (tal como en su momento se transparentó los sueldos de futbolistas o animadores o modelos) se intenta no faltar a la verdad ni menos juzgar a nadie… «, añadió la comunicadora.

Para cerrar su turno de entregar su punto de vista, la periodista de espectáculo señaló: «… simplemente se entrega una noticia. Que como suele suceder, es desmentida, pero bueno… gajes. Gracias al público que confía y… dañar es otra cosa», remató.

Por su parte, su colega Sergio Rojas tuvo palabras para referirse al tema. Aunque con un claro tono sarcástico. «Si alguien espera que Marité salga diciendo ‘sí, recibo 50 palos’ entonces yo soy el hijo no reconocido de Shakira jaja me desmayo en 3, 2, 1», reaccionó el panelista de Me Late Prime.