¡Se supo todo! Marité Matus se refiere a la relación de sus hijos con la familia de Vidal

Marité Matus ha derrochado amor durante el último tiempo al referirse a Camilo Huerta, su actual pareja. Sin embargo, las polémicas relacionadas con el padre de sus hijos, el futbolista Arturo Vidal. Pues ahora se escribió un nuevo capítulo de otra polémica con el «King».

Recordemos que para el Día del Padre, la influencer no se guardó nada y dijo «ser papá es estar… pero realmente estar», señaló Marité Matus encendiendo las redes sociales.

Sin embargo, hasta ahora la chiquilla no se había referido al tema e incluso, viajó con sus retoños a Brasil y compartió diversos registros con ellos, tras el arribo del futbolista al Flamengo.

Aunque la cosa no quedó ahí, pues durante la tarde de este lunes volvió a renacer la polémica. Esto porque la chiquilla abrió la caja de preguntas para responder 10 consultas y unas de ellas fueron más que «incendiarias».

Marité Matus responde sin filtro sobre el «King» y su familia

El cahuín comenzó cuando la influencer compartió una primera consulta. «¿Por qué la familia de Arturo nunca está con tus hijos? Parece que solo están para la foto», señaló el curioso internauta que tuvo la respuesta de Marité Matus al instante.

«Uffff! Simplemente no tienen interés en verlos, y cuando no nace ese vínculo, nada que hacer», respondió la ex de Arturo Vidal con un emoji acorde a su respuesta.

Pero los descargos de la chiquilla no quedaron ahí, porque otra persona curiosa quiso saber la opinión de ella, sobre cómo lo está pasando el «King» en Brasil.

«¡Gracias a Dios ya no siento rabia, ni pena!! Porque mis niños tienen tanto amor que sé que son niños felices… la verdad ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final todo se pone en su lugar», respondió Marité Matus ante la incisiva consulta en su red social.