«Sufrí mucho»: Las emotivas palabras de Perla Ilich tras recordar al Cangri

Perla Ilich está más vigente que nunca mediante sus redes sociales, y también la pantalla chica. Pues la chiquilla recientemente fue invitada a «Pero con Respeto», programa conducido por Julio César Rodríguez, donde habló diversos temas importantes.

Uno de ellos, fue el recuerdo de la dolorosa muerte de Sebastián Leiva, más conocido como el «Cangri». El ex chico reality que apareció en dos espacios de Canal 13, fue encontrado muerto en el altiplano de Bolivia, el 24 de febrero de 2019.

Perla Ilich y el emotivo recuerdo del Cangri

«Yo tengo un respeto hoy día por la familia del Seba, por eso lo voy a mencionar. Antes de venir a este programa, llamé a su mamita y le avisé que iba a venir», advirtió Perla Ilich tras comenzar a hablar de su amigo con el JC qué le dicen.

Del mismo modo, según señaló La Cuarta, la gitana expresó: «el Sebita para mí es una persona que va a estar toda la vida, hasta que yo cierre mis ojos (…) hasta ese momento yo lo voy a querer», complementó la chiquilla.

La ex protagonista de «Perla, tan real cómo tú» confesó que ha sido un proceso muy complejo. Incluso, que ya no ve los espacios de tevé donde aparecía el «Cangri», pues sus hijos si lo ven para no sentirse apenados.

«Seba era una persona maravillosa, era un amigo, fue parte de mi familia. Fue parte de mi parto, fue parte de mi hija y es algo que yo quiero dejarlo ahí», manifestó Perla Ilich.

Para finalizar sus palabras sobre Sebastián Leiva, la gitana entregó unas últimas declaraciones.

«No me gusta hablar del tema porque es una amistad que va a seguir desde arriba él y yo desde acá hasta que un día nos encontremos. Sufrí mucho», concluyó la también influencer.