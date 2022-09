Paola Troncoso informa difícil situación personal: «No he estado bien de salud»

Paola Troncoso es una de los rostros más queridos de la pantalla chica a nivel nacional. La ex Morandé con Compañía (MCC) recibe mucho cariño de sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram. Allí, posee más de 569 mil seguidores y publica diversos videos con tonos humorísticos.

Sin embargo, la actriz dejó la comedia un momento en su red social y entregó malas noticias a sus seguidores. Pese a informar a sus seguidores que estaba grabando la segunda temporada de «Paola y Miguelito», la ex MCC reveló una compleja situación personal de salud.

¿Cuál es el problema de salud de Paola Troncoso?

«Esta es la peor foto que publico, pero es mi realidad actual y quiero compartirla porque siento que es necesario», partió diciendo Paola Troncoso junto con una postal visiblemente afectada.

Del mismo modo, la actriz continuó con los detalles de su momento actual. «Desde el fin de semana no he estado bien de salud, muchos saben de mi tema de fibromialgia que gracias a dios la he controlado bastante bien, pero ahora se suma una cirugía y problemas de hipertensión muy elevada que me tiene complicada», contó la ex MCC.

Un mensaje para sus seguidores

Paola Troncoso siguió expresando que su fibromialgia (dolores y agotamiento crónico en partes del cuerpo), la controla con meditación, además de conocimiento «espiritual y personal». Además, reveló que le ha costado realizar los cambios que necesita para estar mejor. Aunque la actriz ha recibido un «claro recordatorio», debido a nuevos problemas de salud.

«Lo bueno es que a veces nuestro ser superior que nos ama tanto sabiendo lo difícil que se nos hace cambiar, nos hace vivir situaciones tan incómodas y dolorosas e injustas que te obligan a salir de esa zona», complementó la ex MCC agradeciendo a su cuerpo por cada dolor y enfermedad.

«Espero que todos tengamos la posibilidad de entender por qué nos enfermamos y que es lo que debemos sanar o arrancar de nuestra vida para hacerlo. Espero les haga sentido y cuiden de ustedes mismos», señaló también Paola Troncoso.

Para cerrar con sus descargos, la actriz se dirigió a las personas que estaba leyendo el importante mensaje que publicó. «Recuerda que la única persona del mundo que estará hasta el último día de tu vida contigo, eres tú. Gracias a todos mis amigos que me han escrito, preocupado por mí, pero no siempre estoy en condiciones de responder», cerró la protagonista de «Paola y Miguelito».