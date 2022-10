Paty Maldonado arremete sin filtro contra Daddy Yankee: «Es el ídolo del flaiterío»

Los shows de Daddy Yankee en Chile dieron que hablar durante los últimos días. Todo después de los hechos de violencia y avalanchas de gente durante el pasado de martes. Además de los reiterados intentos de pasarse gratis en los próximos días, que provocaron diversas reacciones en redes sociales. Uno de ellos, por parte de la ácida opinóloga, Paty Maldonado.

La ex panelista de Mucho Gusto no se guardó nada contra el Big Boss, en una nueva edición de su programa online, «Las Indomables». Esto por el hecho de que, como mencionamos anteriormente, la locura desatada en el perímetro del Estadio Nacional, y hasta tuvo palabras para la estatua de Spotify realizada para King Daddy.

Paty Maldonado y su crítica sin filtro contra el puertorriqueño

«Daddy Yankee es el ídolo del flaiterío, con todo respeto. Si pueden tener los ídolos que quieran. Yo quiero decir algo que no tiene nada que ver con el recital porque la verdad me importa una raja», inició Patricia Maldonado según pudo rescatar Corazón.

Sin embargo, pese al mensaje inicial, la ácida opinóloga continuó sus palabras, refiriéndose a la escultura ubicada en el coloso de Ñuñoa. «…le van a hacer un monumento, una estatua a Daddy Yankee. Fantástico, creo que ha sido uno de los reguetoneros que ha tenido más éxito alrededor del mundo, del mercado», complementó la ex panelista de Mucho Gusto.

Pero Paty Maldonado no se quedó ahí, ya que la opinóloga destacó la figura del Big Boss; pero no aprobó realización de la estatua. «En mi opinión, ¿hasta qué punto llega, como se podría decir, la imbecilidad?, quiero ocupar una palabra, pero no la tengo en mi cabeza ¿Cómo tú le haces un monumento o estatua a un señor que, me parece ubicado? Okey, perfecto», expresó Patricia Maldonado mediante «Las Indomables».