«Yo lo pillé y se puso a llorar»: Residente responde con todo a Cosculluela

Cosculluela esperó dos días hasta que finalmente llegó. Pues después de la foto con Tokischa y Villano Antillano, y el «apoyo» de su hermano a «El Príncipe», Residente publicó su tiradera en respuesta a «#RenéRenuncia».

El ex Calle 13 le tiró a Cosculluela mediante un video de 9 minutos titulado «Cosquillita». El registro oficial cuenta con una pista sombría y la misma portada de sencillos como «La Cátedra», «Querido Louis» y «Mis Disculpas».

Cuestionamiento al origen de Cosculluela

«Me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo que se tatuó pelos en la cabeza. Un bobolón que se cree chulo, que se hizo un implante en la cabeza, pero con los pelos del culo», inició Residente burlándose de la calvicie de Cosculluela.

Los siguientes palos del boricua hicieron referencia a la niñez de Cosculluela. Cabe señalar que él se crió en Palmas del Mar, Puerto Rico, destacando por su interés en el golf y el tenis.

«Este bobolón no sabe lo que es un apagón, no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón (…) tu credibilidad en la calle se resbala sin champú, tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz», agregó asegurando que todo lo suyo fue «ganado» y lo de Cosculluela «heredado».

Encuentros en persona y los potentes palos a Coscu

La segunda parte de la tiradera comienza con la referencia al tema «Prrrum». Igualmente, reveló que Cosculluela tuvo miedo todas las veces que se encontraron frente a frente.

«Yo lo pillé y se puso a llorar. Te metimos al carro y yo solo te hablé las claras, en Miami te tiré con un zapato en la cara. Y bajé pa’ Quintana, todo el barrio estaba conmigo, yo estaba ready ese día para irme a los puños contigo. Pero tú estabas cagado con los pantalones meaos’, si no fuese por Elías ya te hubiese cruzado», lanzó Residente sin filtro asegurando que no quiso subir nadie en redes sociales.

Incluso, también insistió en las palabras de su hermano: le dijo racista y estadista. Asimismo, lo acusó a ser amigo de un alcalde que lo censuró y lo comparó con ex boxeador puertorriqueño, Juan Manuel López, quien fue arrestado por maltrato y violencia contra su expareja.

Para cerrar su tiradera, aseguró que Cosculluela no conoce las giras musicales, lo invitó a su barrio. Por otra parte, le contestó una barra diciendo que «El Príncipe no le ha dedicado premios a Elías, porque no tiene. Incluso, mencionó indirectamente a Villano Antillano.

La breve respuesta de «El Príncipe»

«Wao! Tanta mielda pa’ esa mielda… contigo se desmotiva cualquiera», fue el único mensaje que dejó Cosculluela, junto con una foto de Residente y antes del inminente segundo round de la tiradera con Round.