Revelan la presunta identidad de la joven que besó a Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente ha sido de los otros personajes de la farándula nacional que ha estado en el ojo de la polémica. Pues después de besar a una desconocida joven en México, salió a pedir disculpas, Angélica Castro se quería divorciar e incluso se revelaron nuevos detalles.

«Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video», señaló el actor después de que el registro se esparciera por internet.

En esa misma línea, De La Fuente también dijo que el beso fue «un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad», expresó el actor nacional.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Pues desde el país mexicano avivaron más la polémica y revelaron el rostro de la chiquilla que lo habría besado, con nombre y edad.

¿Con quién le fue infiel a Angélica Castro?

La copucha no se detuvo y desde el país del norte, la misma tierra donde fue el beso de Cristián de la Fuente y la joven desconocida, una influencer mexicana se tiró a la piscina con nueva información.

«Me cuentan que ella es la chava que se ve en el video con Cristián de la Fuente, se llama Monserrat, tiene 33 años, es mexicana. Me dicen que ese día del video (15 de septiembre) se conocieron y que desde ese día se seguían viendo y hablando, hasta ayer que salió el video. Que el fin de semana del 16 de septiembre se fueron a Valle de Bravo juntos», señaló por su parte «Chamonic3», compartiendo una postal de la desconocida mujer en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, también agregó que «al parecer él está separado de su esposa. Yo solo soy el vínculo jajaja veremos, tiempo al tiempo. Cabe destacar que la chica borró su Facebook y su cuenta de IG es privada», detalló la ‘comunicologa’ en su perfil social, dejando la grande en las redes.