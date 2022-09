Thati Lira cuenta la firme sobre su situación amorosa

La relación de Thati Lira y Mauricio Isla ha sido pauta obligada en los paneles farandulero durante los últimos días. Pues Cecilia Gutiérrez lanzó una bomba al asegurar que habían terminado su relación, por los problemas de celos de la bailarina brasileña.

Por su parte, la ex Aquí se Baila no se había querido referir al tema tras su conversación con LUN. Mientras que a través del mismo medio, un amigo en común de ambos chiquillos aseguró que el quiebre se debió a la llegada del Huaso a Chile, tras firmar con Universidad Católica.

Incluso, durante la jornada del jueves 18 de agosto fue el cumpleaños de Thati Lira y Mauricio Isla no se quiso quedar atrás en los saludos del día especial. «Feliz cumpleaños @thati_lira Que sea un hermoso día para ti y que sean mucho más. Te mereces muchas lindas», dijo el Huaso dejando espacio para la especulación de un posible remember, pero no fue así.

¿Cuál es la situación amorosa de Thati Lira?

La bailarina fue invitada al programa «Más Vivi Que Nunca» de TV+ para conversar de su emprendimiento llamado «Date Me». Recordemos que allí la brasileña se desempeña como «coach» para ayudar a las mujeres a empoderarse.

«Lo que más se habla es de relaciones de pareja principalmente, de cómo lidiar con separaciones, de cosas que están pasando en pareja. Yo al principio me reía porque decía yo me separé de mi primer marido como cuatro veces, pero lo intenté», detalló Thati Lira dando espacio para hablar de su situación sentimental.

Es así como la conductora del programa, Vivi Kreutzberger, se lanzó y le preguntó a la ex Aquí se Baila si se encontraba en pareja actualmente. Por su parte, la brasileña respondió de forma tajante.

«Hoy día no, no tengo pareja, pero aprendí muchas cosas de las relaciones que tuve durante la vida, fueron pocas, pero importantes. Y de eso me preguntan», reveló la bailarina según rescató Corazón, confirmando de forma oficial el quiebre con Mauricio Isla.