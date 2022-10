Adriana Barrientos sobre su larga abstinencia sexual: «Ando como gato de campo»

Adriana Barrientos sigue dando que hablar en la pantalla chica. Aunque esta vez no fue potente cahuín relatado en «Zona de Estrellas. Sino que por referirse a su vida sexual en un nuevo capítulo de «Podemos Hablar.

La «leona» estuvo en el espacio de conversación de Chilevisión, donde confesó el tiempo que lleva soltera, y, por lo tanto, con su abstinencia sexual.

«Lo que pasa es que hace mucho tiempo yo practico yoga y aprendí que la energía más poderosa del mundo es cuando tú tienes intimidad con un hombre», comenzó diciendo en el programa conducido por Jean Philippe Cretton.

Después de contar aquel aprendizaje, Adriana Barrientos aseguró que en yoga piden no mezclar energías con otras personas, por un largo periodo de tiempo, con el fin de «limpiar el alma». Por eso lleva tanto tiempo sin tener relaciones sexuales.

«Llevo más de un año… En todo caso, no he tenido oportunidad de nada tampoco y tú sabes que la oportunidad hace al ladrón. Pero no he tenido muchas oportunidades», agregó, según rescató Corazón.

En esa misma línea, la modelo de 42 años contó que le cerraron su cuenta de Tinder, ya que la plataforma no creían que era ella. «El periodo de abstinencia termina cuando llegue el amor y ese es el tema, no ha llegado; ando como gato de campo», confesó Barrientos.

La soltería y la soledad de la «leona»

Siguiendo en el mismo tema, Adriana Barrientos recibió una pregunta directa de Jean Philippe Cretton. El animador consultó: «¿Sientes por un momento periodos de soledad?».

Así fue como la «leona» dijo que se siente sola por las noches y que le gustaría tener compañía. Y que pese a tener amigo y familia, todo eso se limita cuando sus cercanos tienen parejas. «… la solterona queda de lado. No le contestan el teléfono», lanzó la panelista de Zona de Estrellas.

Respecto a lo anterior, Barrientos dijo que tenía que esperar algún quiebre amoroso, para tener un lugar en la vida de su círculo cercano.

«Ahora, doy gracias a Dios que mi hermano no esté pololeando, está soltero hace como dos meses y no hemos parado de andar de restaurante en restaurante o vamos al cine. Pero eso se puede acabar cuando él tenga su pareja. Es difícil. Dependo todo el tiempo de cuando mis cercanos estén sin pareja», señaló la chiquilla en «Podemos Hablar».