«Esta noche no me para nadie»: Andrea Dellacasa deja sin palabras con coqueto disfraz

Llegó el 31 de diciembre y muchos se están preparando para salir en familia a pedir dulces, aunque los mayores van a optar por las travesuras. Tal es el caso de Andrea Dellacasa, quien volvió a enamorar a sus seguidores con un video de temático de Halloween.

La chiquilla de 44 años, que se lució como reina del Festival de Viña del Mar 2011, dejó la grande en su cuenta de Instagram. Pues la trasandina ocupó su perfil con más de 232 mil seguidores, para derrochar su sensualidad con un coqueto disfraz perfecto para la Noche de Brujas.

Andrea Dellacasa vuelve a dejar sin palabras a sus fanáticos

«Andy» no se cansa de cautivar a sus seguidores mediante diversas atrevidas postales y ahora no fue la excepción. Esto ya que la comunicadora sorprendió tras subir un registro, perfecto para la temática del fin de semana largo en nuestro país.

«Esta noche 🎃 no me para nadie 😈 😈😈Halloween 🎃 🧟‍♀️🦹‍♀️🧛‍♀️👻», escribió en la bajada del video que enamoró a los fieles internautas que siguen su contenido.

El video superó los 3 mil corazones en menos de una jornada, y además contó decenas de comentarios. Estas reacciones se caracterizaron por destacar la sensualidad de Andrea Dellacasa y dejar su referencia a Halloween.

«Quien no quisiera ser hechizado por esta bella brujita ❤️❤️»; «Puedo optar por la travesura, pero igual por lo dulce de usted me pongo diabético ❤️»; «Que brujita más hermosa 😍😍🔥❤️»; «Ya me tenías embrujado no sigas 😍»; «Guaaaaaaapa 😍😍», fueron parte de los comentarios de los seguidores de «Andy» en su perfil.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la chiquilla se luce con la temática de terror. Ya que hace casi una semana recomendó una recopilación de Edgar Allan Poe, reconocido autor de Novela Gótica y de diversos cuentos de terror.