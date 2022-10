Naya Fácil se quiebra tras pelea con su hermana: «Tengo mucha pena»

Para muchos no es sorpresa que Naya Fácil es una de las influencer más activas en redes sociales, pues la chiquilla siempre está compartiendo con sus cerca de 800 mil seguidores en Instagram, todos los detalles de su día a día.

Aunque no siempre publica cosas buenas, ya que en las últimas horas, le contó a su público que tuvo una fuerte discusión con su hermana menor, a quien le dio unos consejos que no se tomó bien, por lo que terminó entre lágrimas.

«Tengo mucha pena, acabo de discutir con mi hermana. Ella tiene 23 años, le he dado todas facilidades para que pueda generar sus ingresos o independizarse en lo que le guste y nada» comenzó señalando Naya Fácil.

Junto con revelar que «ya estoy aburrida de aconsejarla, cada vez que le saco el tema se encierra en su pieza. La única que siempre quiso salir adelante de esta familia al parecer fui yo».

«Yo tengo mis cositas que comparto con ella obvio, pero también me gustaría que si el día de mañana yo no estoy, ella pudiera sola con la vida» siguió.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil salió a criticar la actitud de su hermana. «¿Cómo es posible que alguien no quiera salir adelante teniendo capital y ayuda. La mediocridad es de familia por lo visto, madre, padre y ahora hermana».

«Yo he hecho de todo para poder sacarla de ese pensamiento, pero ya no puedo hacer más. Estoy agotada. Soy la hermana mayor, ¿Será que me estoy equivocando? ¿Qué hago?» le pidió a sus seguidores.

La reflexión de Naya Fácil

Tras recibir algunos consejos de su público, la influencer compartió una nueva reflexión. «Aquí arrepentida sin poder dormir, quizás soy muy dura para decir las cosas o quizás no soy quién para decirlas, si mientras yo esté bien mi alrededor también lo estará».

«Quizás me complico mucho la vida con cosas innecesarias. Mañana le pediré disculpas y no volveré a tocar el tema. Si ya es adulta y además mientras yo pueda, daré lo mejor para que tengamos una buena vida» agregó.

Para cerrar, Naya Fácil comentó que se siente más que culpable por lo ocurrido. «Que mal me siento, que me equivoqué, si así somos felices para qué buscar complicaciones».