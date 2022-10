«Dulce o travesura»: Jhendelyn Núñez encanta al mostrar su disfraz de Halloween

Pese a que ya no está presente en televisión de forma constante, Jhendelyn Núñez sigue contando con una fanaticada más que fiel. Así queda demostrado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.8 millones de seguidores que siempre reacciona a sus publicaciones.

Así es como ocurrió en las últimas horas, pues quedando nada para celebrar nuevamente Halloween, la modelo dejó la grande al compartir unas sensuales fotitos en las que muestra el disfraz que eligió para este año, dejando sin palabras a su público.

«Dullllllce o travesura ?????? Ya, cuenten !!! Cuántos a fiestas este fin de semana ? Y de qué van ? 😃 Yo probando disfraces porque tengo una», escribió Jhendelyn Núñez para acompañar las postales, donde se luce con un disfraz ce Catrina, acompañado incluso del cintillo de flores.

Al poco tiempo de compartir los registros, la ex reina del Festival de Viña, recibió más de 41 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en asegurarle que está cada vez más regia y contándole sus propias ideas.

«La Belleza Chilena 🇨🇱 En su máxima expresión»; «Ay mamá que linda»; «lo más hermoso que verán hoy»; «Te ves super»; «Mi amor platónico»; «Una maravilla»; «lo que usted me quería dar mi reina»; «Eres mi amor platónico»; «Contigo travesuras obvio» y «se supone que es para asustar no para enamorar» le escribieron a Jhendelyn Núñez.

Jhendelyn Núñez sigue luciéndose en bikini

No hace mucho te contábamos como Núñez andaba disfrutando de unas merecidas vacaciones ni más ni menos que en el norte de nuestro país. Visitando las Lagunas Escondidas de Baltinache en San Pedro de Atacama.

Fue en este contexto que se tomó unas fotos en bikini, que deleitaron a sus fanáticos y seguidores. «Hace mucho tiempo te quería conocer…» escribió Jhendelyn Nuñez en la red social de la camarita, para acompañar las fotitos en las que se luce con un bello bikini amarillo con el que luce todas sus curvas.