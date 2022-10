La potente respuesta de Gissella Gallardo tras vinculación a un nuevo hombre

Gissella Gallardo sigue dando que hablar por temas amorosos. Esto ya que después de una serie de especulaciones ligadas a Mauricio Pinilla, la influencer respondió a un nuevo cahuín. Esta información estuvo ligada a un supuesto nuevo romance de la blonda.

La contestación de la influencer llegó días después de la filtración de un video, que la mostraría a ella rayando el auto de «Pinigol». Incluso, se habló que del mismo exfutbolista estaría preocupado de sus acciones, y esa sería la razón por la que no se confirmaría su supuesto romance con Gala Caldirola.

Gissella Gallardo y su respuesta a farandulandia

«El día jueves me llegó la información que un programa tenía en pauta ‘el nuevo romance de Gissella’, como es sabido mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo», comenzó diciendo Gissella Gallardo sobre la nueva especulación.

Asimismo, la influencer se refirió a la acción que tomó inmediatamente. «… para evitar un nuevo escándalo, en mi caso de una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información», complementó Gallardo sobre la decisión que tomó con relación al cahuín que iba a divulgar el espacio farandulero, «Zona de Estrellas».

De igual forma, Gissella Gallardo aprovechó la situación para aclarar de forma categórica su situación sentimental.

«Estoy sola, solo preocupada de mis niños y aprovechar lo que más puedo de mi padre, no tengo ganas ni tiempo para nada más. Ese día el programa no emitió el capítulo, pero me enteré que hoy saldrá al aire», señaló la influencer.

Respecto a lo anterior, la influencer enfatizó en que no está en ninguna relación y que tampoco nunca estuvo con la persona que la involucraron.

«Él es hijo de unos muy buenos amigos de mis padres por lo cual lo conozco desde que tengo 8 años aproximadamente y no lo veo desde antes de estar casada, unos 15 años», expresó en la primera publicación, donde ratificó su preocupación por sus hijos y su intención de estar sola.

La publicación de la «Leona» que encendió las alarmas

Gissella Gallardo subió otra historia de Instagram, donde aseguró que la información del cahuín no fue verificada con ella. «Me enteré porque ese día me llamó mi amigo para avisarme, que su amigo, el cual trabaja en el programa (Zona de Estrellas), lo había llamado para advertirle que hablarían de este tema, pero que él había desmentido la información», relató la influencer en su perfil.

Igualmente, advirtió que la pauta no salió al aire. Aunque también pudo observar una publicación de Adriana Barrientos, quien subió una foto del día que se iba a hablar del tema.

«Una amiga me llamó para avisarme que esta panelista (Barrientos) estaba con la misma ropa en el capítulo de hoy, por lo cual me decidí a desmentir a este programa. Solo pido respeto por mi familia y este delicado momento por lo que estamos pasando», remató Gallardo a través de su cuenta de Instagram.