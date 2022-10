Marcianeke y el difícil proceso para dejar conocida droga: «se ponen a jalar frente mío y yo me arranco»

Marcianeke está cada vez más enfocado en su música. Después de lanzar éxitos como «Los Malvekes», «Dímelo Ma» y «Farandulero», el artista nacional siguió sacando nueva música, pero con un detalle no menor en su vida personal.

El cantante urbano hace poco incursionó en el RTK argentino mediante «Xocalo», un nuevo enfoque creativo que de la mano con la desintoxicación de Marcianeke. Al menos así lo confesó recientemente en una transmisión en vivo, donde aseguró que estaba dejando de consumir alcohol y tussi.

El complejo proceso de desintoxicación de Marcianeke

«Para los que me están web… con el tussi, les quiero informar que lo dejé, llevo días. Es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio», señaló la voz de «Ella Me Llama» en un video rescatado por una cuenta de TikTok.

Del mismo modo, el artista urbano procedió a explicar como ha sido el proceso de desintoxicación. «Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro pitito», agregó junto con detallar que hace cuando llega gente que consume a su lado.

«Tengo que hacerme mierda fumando pitos cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao’, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao», explicó Marcianeke.

Para cerrar su revelación, el cantante contó que estaba dejando el alcohol, para estar en mejores condiciones para ir de gira. «Quizás algunos no me creen, pero es la verdad», cerró.

La cercana relación con Colo Colo

Pese a todas las críticas, Marcianeke está pasando por un gran momento. Así lo demostró durante los últimos días con el equipo de sus amores: Colo Colo.

El intérprete de «Sin Miedo» asistió al Estadio Monumental durante mediados de la semana pasada, para jugar futbol-tenis con los futbolistas, Emiliano Amor y Maximiliano Falcón. Además del youtuber Diego González.

Pero su relación con el club albo no quedó ahí, ya que también fue al reciente partido contra O’Higgins en el recinto de Macul, donde vio ganar a Colo Colo por un marcador de dos a cero e incluso estuvo en la cancha cuando levantaron el trofeo de campeón del Campeonato Nacional.