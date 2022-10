Oriana Marzoli y la supuesta intención de Gala con Pinilla: «Aspira a quedar embarazada»

Oriana Marzoli dejó nuestro país hace un par de años, después de ser la protagonista de diversos realitys de Chile. Y, ahora, volvió con todo con un objetivo en especial: Gala Caldirola.

La oriunda de Caracas llegó como invitada a Zona de Estrellas, donde dejó la grande tras arremeter sin filtro contra la modelo española. Todo con el argumento del presunto romance que tendría Gala Caldirola con Mauricio Pinilla, quien no ha estado exento de polémica durante los últimos días.

Los palos de Oriana Marzoli contra Gala Caldirola

Desde farandulandia no han parado de darle tribuna al supuesto «affaire» de «Pinigol» y la ex chica reality, lo que fue motivo de conversación para Oriana Marzoli, quien se motivó a dar su análisis de la situación.

«Niega a sus parejas a propósito», dijo la oriunda de Caracas según pudo consignar Duplos en su adelanto. Asimismo, respecto a su «vaticinio» de la supuesta relación entre ambas figuras del espectáculo nacional. «Supongo que aspira a quedarse embarazada», lanzó Oriana Marzoli.

Se lanzó con todo

Sin embargo, la ex Doble Tentación no se quedó solo en lo anterior, durante su aparición en Zona de Estrellas. Pues realizó una comparación respecto a su persona y Gala Caldirola.

«La diferencia entre hacerse conocido por ser una persona que no depende de nadie, este es mi caso, a ser un personaje conocido dado que estás siempre con un futbolista, es bastante diferente, ella como personaje no vale mucho. Ella vale por ser la roba maridos», dijo Oriana Marzoli sin guardarse nada.

Del mismo modo, según rescató La Cuarta, aseguró que le importa una mier… la vida de su «archienemiga». Y que es verdad lo que se dijo de ella, que supuestamente quería la vida de Gala Caldirola respecto a sus parejas, y que ella no sabía a quién se referían, si a Mauricio Isla o Pinilla.

«No sé si la manera de avanzar de ella es la manera que todo el mundo quiere tener de avanzar. Si para eso tienes que robar maridos, pues prefiero estar estancada como yo», señaló la chiquilla, detallando que ella tenía un «don» para detectar ese «tipo de personas» y que a través de la pantalla, no se ve todo lo que pasa en un reality.

«A mí últimamente me han estado escribiendo por Instagram diciéndome que yo tenía toda la razón, que fui la única que se dio cuenta. No me equivocaba, yo siempre dije que era una chica que buscó a un futbolista, ahora está por otro futbolista, no le importó que fueran compañeros, no le importa nada. Repite el patrón constantemente», cerró Oriana Marzoli tal como consignó el medio antes mencionado.